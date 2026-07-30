Por que a Igreja Presbiteriana não recomenda que seus membros participem do Legendários

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A Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) desaconselhou seus membros a participarem do movimento Legendários, após decisão em seu 41º Supremo Concílio. A IPB alega que as práticas dos Legendários, como isolamento e provas de resistência, não se alinham à doutrina presbiteriana, priorizando a emoção sobre as Escrituras. A igreja também expressou preocupação com aspectos organizacionais, como sigilo e marketing, que poderiam gerar divisões.

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A Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) orientou seus membros, incluindo pastores, presbíteros e diáconos, a não participarem nem apoiarem o movimento Legendários. A recomendação foi aprovada durante o 41º Supremo Concílio da denominação, realizado em Manaus, após debates internos sobre a expansão do grupo entre comunidades presbiterianas. Segundo a igreja, as práticas adotadas pelo movimento não estão alinhadas com os princípios da tradição reformada e da doutrina presbiteriana.

No documento aprovado, a IPB afirma que os Legendários utilizam métodos considerados excessivamente pragmáticos e centrados na experiência emocional, em detrimento da formação espiritual baseada nas Escrituras. Entre os pontos questionados estão atividades de isolamento na natureza, provas de resistência física e emocional e dinâmicas que, na avaliação da comissão teológica da igreja, podem deslocar o foco da vida comunitária e do estudo bíblico.

A denominação também demonstrou preocupação com aspectos organizacionais do movimento, como o sigilo sobre determinadas atividades, o uso de juramentos, uniformes padronizados e estratégias de marketing. Para a IPB, esses elementos podem contribuir para a mercantilização da fé e gerar divisões dentro das igrejas locais. Em resposta, os Legendários afirmaram receber a decisão com respeito e ressaltaram que a deliberação não proíbe a participação de presbiterianos, mas apenas recomenda que cada congregação avalie o tema de forma autônoma.