Henry Sobel recebe grande homenagem em cerimônia aberta

Na noite desta quarta-feira, entidades judaicas realizarão uma cerimônia religiosa em homenagem ao rabino Henry Sobel, que morreu no dia 22 de novembro, aos 75 anos, por complicações associadas a um câncer. A solenidade acontecerá na sinagoga da Congregação Israelita Paulista, localizada na Rua Antônio Carlos, 653, às 18h45. A cerimônia será conduzida pelo apresentador Serginho Groisman e contará com a presença de Ivo Herzog, filho de Vladimir Herzog, e do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Além da celebração judaica, a solenidade ainda terá discursos e música, tanto judaica quanto brasileira. A homenagem é uma iniciativa da Confederação Israelita do Brasil (Conib), Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp), Congregação Israelita Paulista (CIP) e A Hebraica, com apoio do Instituto Vladimir Herzog.

Henry Sobel

Sobel foi um protagonista na defesa dos direitos humanos no Brasil, tendo atuado no esclarecimento da morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, em São Paulo, durante a ditadura militar. O religioso nasceu em Portugal, mas adotou os Estados Unidos como lar, onde foi enterrado. Ele ainda nutria um carinho especial pelo Brasil, para onde veio na década de 1970.

À frente da Congregação Israelita Paulista (CIP), onde esteve até 2007, o rabino se tornou uma das grandes lideranças religiosas do país, estabelecendo diálogo e construindo pontes entre o judaísmo e as demais religiões. Sua atuação ajudou a inserir a comunidade judaica em um outro patamar na vida nacional.

Na quinta-feira, 05, outra homenagem deve ser realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo, no Auditório Teotônio Vilela, a partir das 18 horas. O ato é uma iniciativa dos deputados Beth Sahão, Emídio de Souza e Heni Ozi Cukier.