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A dolomita é o material principal dos tapetes de Corpus Christi em Matão (SP). Saiba o que é essa rocha mineral, sua composição (carbonato de cálcio e magnésio) e por que ela substituiu o vidro em 2007, oferecendo cores mais vivas e facilidade na aplicação. Entenda também a complexa organização para criar 70 toneladas de material colorido para a celebração.

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A dolomita é o material usado para a produção dos tradicionais tapetes coloridos durante a celebração de Corpus Christi em Matão (SP). Nesta quinta-feira, 4, o evento religioso chega a 78ª edição na cidade do interior de São Paulo e as ruas voltaram a ganhar cores através da dolomita. Mas, afinal, o que é esse material?

Composta principalmente por carbonato de cálcio e magnésio, a dolomita é uma rocha mineral. Para a celebração, o material é triturado, transformando-se em um pó branco semelhante à areia fina. Nessa condição, a dolomita se torna ideal para receber corantes, o que possibilita utilizá-la para a criação de desenhos e a coloração das ruas.

Essa rocha mineral substituiu o vidro na confecção dos tapetes desde 2007. Ela foi adotada, pois oferecia um melhor acabamento e uma maior facilidade na aplicação. Além disso, a dolomita absorve melhor os pigmentos, o que trás aos desenhos cores mais vivas.

A celebração e sua organização

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Para que ocorra tudo certo na celebração de Corpus Christi, a produção da dolomita colorida começa a ser feita muito antes do feriado. O processo envolve a escolha das cores e desenhos, o tingimento manual em diferentes tonalidades, a secagem, a separação do material e o armazenamento até o dia da confecção dos tapetes.

Neste ano, foram produzidas cerca de 70 toneladas de dolomita, divididas em aproximadamente 30 cores diferentes. Após a distribuição do material por 12 quarteirões ao redor da Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus, no Centro de Matão, voluntários, ainda na madrugada, começaram a fazer os desenhos.

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A participação na produção de tapetes é aberta ao público. Geralmente são moradores do bairro que participam, porém visitantes também podem colaborar. Para facilitar, a organização do evento distribui moldes que servem de guia para a montagem dos desenhos.

A procissão sobre os tapetes coloridos ocorrerá após a última missa do dia, marcada para às 15h (horário de Brasília).