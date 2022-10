Em novo livro, Papa Francisco pede reforma na ONU

“A pandemia e a guerra expuseram seus limites”, diz o Papa Francisco sobre a Organização das Nações Unidas (ONU), em sua mais nova obra.

Trechos do livro publicados no jornal italiano La Stampa neste domingo, 16, mostram descontentamento com a atual conjuntura mundial e a falta de mediação dos órgãos internacionais destinados a essa função. A publicação “Peço-vos em nome de Deus. Dez orações para um futuro de esperança”, será lançada ao público na próxima terça-feira, 18, na Itália, em comemoração aos dez anos do papado.

Por entender que “o mundo de hoje não é mais o mesmo”, o argentino defende mudança nas instituições internacionais, a fim de se tornarem mais consensuais. “Existe a necessidade da atual estrutura multilateral de encontrar formas mais ágeis e eficazes de resolver conflitos”, aponta o papa.