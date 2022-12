Em mensagem de Natal, papa pede para que se ‘silencie armas’ na Ucrânia

O papa Francisco fez um apelo neste domingo, 25, para se ‘silencie as armas’ na Ucrânia e voltou a falar sobre o risco de uma ‘Terceira Guerra Mundial’. As declarações ocorreram durante a mensagem de Natal na Praça de São Pedro.

“Que nosso olhar seja preenchido com os rostos dos nossos irmãos e irmãs ucranianos, que vivem este Natal no escuro, no frio ou longe de suas casas, por causa das destruições provocadas por dez meses de guerra”, afirmou o pontífice para de 70 mil fiéis reunidos na praça, no Vaticano.

“Que o Senhor nos prepare para fazer gestos concretos de solidariedade para ajudar aqueles que estão sofrendo e ilumine o espírito daqueles que têm o poder de silenciar as armas e de acabar de maneira imediata com esta guerra sem sentido”, afirmou.

Antes da bênção Urbi et Orbi (à cidade e ao mundo), o papa enumerou dez países afetados por conflitos, que descreveu como “cenários desta Terceira Guerra Mundial”. Francisco apontou o Afeganistão, o conflito israelense-palestino, Iêmen, Síria, Mianmar, Líbano, Haiti e, pela primeira vez, o Irã, afetado por onda de protestos.