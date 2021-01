Com dores, papa Francisco cancela missa de domingo

O papa Francisco, de 84 anos, cancelou a tradicional missa de domingo na Basílica de São Pedro, em Roma, devido a fortes dores provocadas no nervo ciático. Essa é a segunda vez que o pontífice suspende uma celebração neste ano em decorrência de sua saúde. A primeira vez ocorreu em 1 de janeiro, na missa de Ano Novo.

Nos quase oito anos de pontificado, os cancelamentos de eventos religiosos foram raríssimos. Francisco, como já afirmou publicamente, está “habituado a conviver com dores”. O papa sofre de dores no ciático há pelo menos uma década. O problema o faz, por vezes, caminhar com dificuldades.