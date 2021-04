Buscas por missas e cultos online no YouTube bateram recorde na Páscoa

Em meio à confusão envolvendo a possível liberação de missas e cultos religiosos de forma presencial em pleno auge da pandemia de Covid-19 no país— o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julga o caso nesta quarta-feira, 7 —, a procura por cerimônias online bateu recorde no Brasil na última Páscoa.

Segundo levantamento do YouTube, ao qual VEJA teve acesso com exclusividade, logo em seus primeiros dias, o mês de abril de 2021 superou as marcas do mesmo mês do ano passado, tanto na rede social de vídeos quanto no Google.

O interesse por missas no Google foi 75% maior que o registrado em abril passado. Já no YouTube, as buscas por missa online/ao vivo/culto online/culto ao vivo foram 61% superiores. Além disso, as buscas por missas e cultos online no YouTube estão em seu ponto mais alto de todos os tempos, de acordo com dados do Google Trends.

O interesse de busca por “missa online” foi 83% maior na comparação com “culto online” ao longo dos últimos sete dias, com picos no domingo de Páscoa e na Sexta-Feira Santa. No YouTube, missas tiveram o dobro de consultas que cultos. A maioria das buscas por “cultos online” no YouTube ocorreram nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul.