O bolsonarista que lidera nova pesquisa AtlasIntel para o governo do Rio Grande do Sul
Candidato do PL está à frente de Juliana Brizola por quase sete pontos percentuais, mostra levantamento
Nova pesquisa da AtlasIntel mostra o deputado federal Zucco (PL) na liderança para o governo do Rio Grande do Sul, com 44,3% das intenções de voto. Este é o primeiro levantamento do instituto no estado. Outras empresas haviam apontado empate técnico entre ele e a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT), que nesta sondagem, tem 37,5%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
A distância entre eles fica mais apertada em um eventual segundo turno. Zucco segue na liderança em um hipotético embate direto, mas no limite da margem de erro, apenas 0,6 ponto percentual os separam.
Veja os números da pesquisa para o governo do Rio Grande do Sul:
Primeiro turno
- Zucco (PL): 44,3%
- Juliana Brizola (PDT): 37,5%
- Gabriel Souza (MDB): 10,4%
- Marcelo Maranata (PSDB): 2,3%
- Priscila Voigt (UP): 0%
- Rejane de Oliveira (PSTU): 0%
- Branco/nulo: 1,5%
- Não sei: 4%
Segundo turno
Zucco x Juliana Brizola
- Zucco (PL): 48,5%
- Juliana Brizola (PDT): 43,9%
- Branco/nulo/não sei: 7,6%
Zucco x Gabriel Souza
- Zucco (PL): 48,4%
- Gabriel Souza (MDB): 31,7%
- Branco/nulo/não sei: 19,9%
Juliana Brizola x Gabriel Souza
- Juliana Brizola (PDT): 39,7%
- Gabriel Souza (MDB): 30%
- Branco/nulo/não sei: 30,2%
Sobre a pesquisa
A AtlasIntel coletou 1.783 respostas de eleitores gaúchos a um questionário online entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95% e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é RS-00652/2026.