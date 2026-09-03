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Política

O bolsonarista que lidera nova pesquisa AtlasIntel para o governo do Rio Grande do Sul

Candidato do PL está à frente de Juliana Brizola por quase sete pontos percentuais, mostra levantamento

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 15h00 | Atualizado em 3 set 2026, 15h19
Três pessoas em close-up, da esquerda para a direita: um homem de terno azul e gravata clara falando ao microfone; uma mulher de óculos e blazer azul listrado segurando um microfone; e um homem barbudo de blazer marrom e camisa azul segurando um microfone
Luciano Zucco, Juliana Brizola e Gabriel Souza: candidatos ao governo do Rio Grande do Sul (Thiago Cristino/Câmara dos Deputados, Reprodução/Instagram e Divulgação/Governo do Rio Grande do Sul/.)
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O bolsonarista que lidera nova pesquisa AtlasIntel para o governo do Rio Grande do Sul Priorizar nos meus resultados Google

Nova pesquisa da AtlasIntel mostra o deputado federal Zucco (PL) na liderança para o governo do Rio Grande do Sul, com 44,3% das intenções de voto. Este é o primeiro levantamento do instituto no estado. Outras empresas haviam apontado empate técnico entre ele e a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT), que nesta sondagem, tem 37,5%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

A distância entre eles fica mais apertada em um eventual segundo turno. Zucco segue na liderança em um hipotético embate direto, mas no limite da margem de erro, apenas 0,6 ponto percentual os separam.

Veja os números da pesquisa para o governo do Rio Grande do Sul:

Siga

Primeiro turno

  • Zucco (PL): 44,3%
  • Juliana Brizola (PDT): 37,5%
  • Gabriel Souza (MDB): 10,4%
  • Marcelo Maranata (PSDB): 2,3%
  • Priscila Voigt (UP): 0%
  • Rejane de Oliveira (PSTU): 0%
  • Branco/nulo: 1,5%
  • Não sei: 4%

Segundo turno

Zucco x Juliana Brizola

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  • Zucco (PL): 48,5%
  • Juliana Brizola (PDT): 43,9%
  • Branco/nulo/não sei: 7,6%

Zucco x Gabriel Souza

  • Zucco (PL): 48,4%
  • Gabriel Souza (MDB): 31,7%
  • Branco/nulo/não sei: 19,9%
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Juliana Brizola x Gabriel Souza

  • Juliana Brizola (PDT): 39,7%
  • Gabriel Souza (MDB): 30%
  • Branco/nulo/não sei: 30,2%

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Sobre a pesquisa

A AtlasIntel coletou 1.783 respostas de eleitores gaúchos a um questionário online entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95% e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é RS-00652/2026.

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