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Política

Zema usa aquário com ‘zero peixe’ para atacar Cid e Ciro Gomes no Ceará

Presidenciável do Novo critica obra feita por senador do PSB que teria custado 112 milhões de reais e diz que duvida que o irmão dele irá 'salvar o estado'

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 13h08
Cid Gomes, Romeu Zema e Ciro Gomes
Cid Gomes, Romeu Zema e Ciro Gomes (Andressa Anholete/Agência Senado | Jarbas Oliveira/VEJA)
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Zema usa aquário com ‘zero peixe’ para atacar Cid e Ciro Gomes no Ceará Priorizar nos meus resultados Google

O ex-governador de Minas Gerais e presidenciável Romeu Zema (Novo-MG) fez um novo ataque público a políticos de todos os lados, direita e esquerda. Desta vez, os alvos foram os irmãos Cid Gomes (PSB-CE), que é senador da base do governo Lula, e Ciro Gomes (PSDB-CE), que é pré-candidato ao governo do Ceará com apoio de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e fazendo oposição ao PT.

Em visita a Fortaleza, capital do Ceará, Zema gravou um vídeo em frente ao esqueleto de uma obra para construção de um aquário, cujo trabalho não tem avançado há muito tempo. “[São] quatorze anos de uma obra de um aquário. [Foram] 112 milhões de reais e zero peixe. Esse é o aquário do Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes. E essa aqui é uma das maiores provas de que o que falta no Brasil não é recurso: o problema é a sobra de ladrão“, declarou Zema.

“O governo do Cid Gomes [2007 a 2014] gastou 112 milhões de reais para fazer esse esqueleto inútil aqui. Agora, o irmão dele diz que vai salvar o estado. Eu duvido. A situação ficou tão vergonhosa que tiveram de deixar para a universidade [federal do Ceará, UFC] construir o campus [no terreno do aquário]. Mas, comigo, isso acaba. Em Minas, eu cortei as mordomias e coloquei o dinheiro onde o povo precisava de verdade. Acabei com cemitérios de obras inacabadas que eu herdei, olha só que coincidência, do PT. A mesma receita que deu certo em Minas vai dar certo no Ceará e também no Brasil”, continuou o ex-governador mineiro. Assista ao vídeo abaixo.

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Apesar de não citá-lo diretamente, Zema é do mesmo partido que o senador Eduardo Girão (Novo-CE), que também pretende disputar o governo do Ceará neste ano. A candidatura dele tem sido um dos principais motivos para o racha da família Bolsonaro.

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Enquanto Girão tem o apoio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF), Ciro Gomes é referendado pelos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos, Eduardo e Flávio. A posição de disputa ao Senado, inclusive, também movimenta a briga, visto que Michelle gostaria que uma de suas aliadas mais próximas, a vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL-CE), ocupasse o posto.

O movimento de Romeu Zema visa desestabilizar politicamente dois dos principais caciques cearenses, tentando abrir espaço para Girão na disputa contra o governador Elmano de Freitas (PT-CE). Apesar da publicação crítica, o senador do partido Novo aparece com baixas chances de ir a um segundo turno eleitoral. Ciro Gomes, aliás, aparece em alguns levantamentos com possibilidades de vitória no primeiro turno.

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VEJA entrou em contato com a equipe do senador Cid Gomes para saber se ele vai se pronunciar sobre as falas de Zema, mas não teve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

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