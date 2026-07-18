Zema pode deixar definição de vice para depois da convenção

O pré-candidato à Presidência do Novo, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema, pode só indicar quem será seu companheiro de chapa ao fim do período das convenções, que começa na próxima segunda-feira, 20, e vai até 5 de agosto. A legenda vai definir quem serão seus candidatos e suas alianças em Brasília, no próximo dia 27.

Durante encontro da sigla em São Paulo, neste sábado, 18, o presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, disse que as negociações ainda estão em aberto e um anúncio pode ser feito até o dia 5. “Ainda não há definição de vice. Temos conversado com alguns partidos. Em especial, eu tenho conversado com o Podemos, tenho uma ótima relação com a Renata [Abreu, presidente do partido]. Acho que há uma possibilidade de a gente fazer uma composição, mas ainda não há essa definição.Provavelmente vai ficar mais para o final da janela dos prazos das convenções, dia 5 de agosto”, disse.

Para Zema, o único requisito para seu vice é que ele seja ficha limpa. “O que nós já definimos é que nós queremos um vice ou uma vice ficha limpa. Isso é fundamental para nós continuarmos como temos feito, criticando tanta coisa que está errada aí, sem ter o rabo preso”, completou o pré-candidato. “Eu e o presidente Eduardo estamos conversando com diversos nomes partidos e, até o dia 5 de agosto, nós vamos ter essa definição.”

Questionado sobre uma possível chapa com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que curtiu algumas fotos dele nas redes sociais, ele disse que “é uma possibilidade”. “Nome ficha limpa é sempre um nome muito bom”, afirmou Zema. “Eu fico muito satisfeito. É uma possibilidade, sim. Como outras também são.”

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Como mostrou VEJA, a maioria dos partidos da direita e centro-direita está deixando decisões importantes, como a escolha de vices e apoios na disputa nacional para o último minuto. Assim como o Novo, o PL de Flávio Bolsonaro também ainda não definiu quem comporá a chapa com o senador, nem tem alianças firmadas a nível nacional até o momento.