Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Política

Zema pode deixar definição de vice para depois da convenção

Convenção do Novo acontece no dia 27, mas anúncio do vice fica para até dia 5 de agosto

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jul 2026, 14h35 | Atualizado em 18 jul 2026, 16h50
Homem de cabelos grisalhos e óculos, vestindo camisa azul-marinho com a palavra NOVO em laranja, segura um microfone e fala em um palco com letras brancas ao fundo
Romeu Zema, pré-candidato à Presidência, durante Encontro Nacional do Novo em São Paulo (Partido Novo/Divulgação)
Continua após publicidade
Zema pode deixar definição de vice para depois da convenção Priorizar nos meus resultados Google

O pré-candidato à Presidência do Novo, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema, pode só indicar quem será seu companheiro de chapa ao fim do período das convenções, que começa na próxima segunda-feira, 20, e vai até 5 de agosto. A legenda vai definir quem serão seus candidatos e suas alianças em Brasília, no próximo dia 27.

Durante encontro da sigla em São Paulo, neste sábado, 18, o presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, disse que as negociações ainda estão em aberto e um anúncio pode ser feito até o dia 5. “Ainda não há definição de vice. Temos conversado com alguns partidos. Em especial, eu tenho conversado com o Podemos, tenho uma ótima relação com a Renata [Abreu, presidente do partido]. Acho que há uma possibilidade de a gente fazer uma composição, mas ainda não há essa definição.Provavelmente vai ficar mais para o final da janela dos prazos das convenções, dia 5 de agosto”, disse.

Para Zema, o único requisito para seu vice é que ele seja ficha limpa. “O que nós já definimos é que nós queremos um vice ou uma vice ficha limpa. Isso é fundamental para nós continuarmos como temos feito, criticando tanta coisa que está errada aí, sem ter o rabo preso”, completou o pré-candidato. “Eu e o presidente Eduardo estamos conversando com diversos nomes partidos e, até o dia 5 de agosto, nós vamos ter essa definição.”

Questionado sobre uma possível chapa com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que curtiu algumas fotos dele nas redes sociais, ele disse que “é uma possibilidade”. “Nome ficha limpa é sempre um nome muito bom”, afirmou Zema. “Eu fico muito satisfeito. É uma possibilidade, sim. Como outras também são.”

Siga
Continua após a publicidade

Como mostrou VEJA, a maioria dos partidos da direita e centro-direita está deixando decisões importantes, como a escolha de vices e apoios na disputa nacional para o último minuto. Assim como o Novo, o PL de Flávio Bolsonaro também ainda não definiu quem comporá a chapa com o senador, nem tem alianças firmadas a nível nacional até o momento.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Maquiavel
Romeu Zema
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).