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Política

Zema nega chance de desistir da candidatura para apoiar Flávio: ‘Levarei minha campanha até o final’

Com desempenho aquém do esperado pelos aliados, ex-governador mineiro rejeitou hipótese de renúncia antes do primeiro turno

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 21h54 | Atualizado em 1 out 2026, 21h56
Romeu Zema
Zema rejeitou hipótese de renunciar antes do primeiro turno. (Andressa Anholete/Agência Senado)
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Zema nega chance de desistir da candidatura para apoiar Flávio: ‘Levarei minha campanha até o final’ Priorize VEJA no Google

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) negou nesta quinta-feira, 1º, a possibilidade de desistir da candidatura presidencial para apoiar o senador Flávio Bolsonaro (PL). “Levarei a minha campanha até o final”, declarou a jornalistas após o cancelamento do debate da TV Globo. 

Com a proximidade do primeiro turno, o ex-governador vê a candidatua desidratar. Ele perdeu terreno para outros candidatos da direta e, segundo a pesquisa mais recente do Datafolha, divulgada hoje, tem apenas 1% das intenções de voto. 

“Eu nunca desisti de nada na minha vida no meio do caminho. Um time que está em campo vai sair aos 45 do segundo tempo?”, afirmou ao ser questionado sobre o mau desempenho. 

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Estrategistas da campanha estão desesperançosos desde que o partido proibiu ataques diretos a Flávio Bolsonaro para preservar alianças regionais com o PL, o que tornou praticamente impossível faturar votos da direita não bolsonarista.

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Zema também criticou o cancelamento do debate. A decisão foi tomada pela TV Globo após decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF) alteraram o formato do evento. “Nós estamos assistindo mais uma vez um Judiciário fazer política no Brasil”, disparou.

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