Zema formaliza apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno

O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), declarou nesta segunda-feira, 5, apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. Em vídeo divulgado um dia após o resultado da primeira rodada, Zema afirmou que não ficaria “em cima do muro” e que votará contra o PT na disputa marcada para 25 de outubro.

Zema obteve 326.488 votos e ficou em sexto lugar na disputa pelo Palácio do Planalto.

“Não vou nem ficar em cima do muro nesse momento tão importante. Voto contra o PT, voto no Bolsonaro. O Brasil não aguenta mais quatro anos de Lula”, afirmou.

Impeachment de ministro e desempenho do Novo

Zema também citou o resultado das eleições para o Congresso e defendeu que o avanço da direita no Senado e na Câmara dos Deputados abre espaço para pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). “Com o avanço que a direita teve no Senado e na Câmara, ela já tem o número de parlamentares suficiente para poder pedir o impeachment”, disse.

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O ex-governador destacou ainda o desempenho do Novo, partido pelo qual disputou a Presidência no primeiro turno. A legenda aumentou o número de deputados federais e senadores eleitos. O partido também atingiu a cláusula de barreira.

Zema encerrou a disputa presidencial com 0,27% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro terminou a primeira rodada em primeiro lugar, com 47,03%, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo, com 45,16%.