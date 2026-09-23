🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

Zema e Caiado ligam escândalo Master a Lula e Flávio Bolsonaro

Candidatos a presidente da República se enfrentaram no debate organizado por VEJA nesta quarta-feira, 23

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 20h51
Os candidatos Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) durante debate de VEJA nesta quarta-feira, 23
Os candidatos Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) durante debate de VEJA nesta quarta-feira, 23 (YouTube/Reprodução)
Continua após publicidade
Zema e Caiado ligam escândalo Master a Lula e Flávio Bolsonaro Priorizar nos meus resultados Google

Os candidatos a presidente da República Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) atrelaram o escândalo do Banco Master aos dois presidenciáveis que lideram as pesquisas de intenção de voto — Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Flávio Bolsonaro, do PL. Os ex-governadores do Goiás e de Minas Gerais, respectivamente, se enfrentaram no debate presidencial promovido por VEJA nesta quarta-feira, 23.

“Esse cara (Daniel Vorcaro, dono do Master) vai e compra Alexandre de Moraes e leva junto o Lula. Aqui ele vai e compra o Flávio. Os dois acertando, por intermédio de interlocutores, até visita, quando o cara já estava de tornozeleira”, disse Caiado. Em seguida, ele complementou: “Os dois estão envolvidos. Um tem uma ala do Supremo, o outro tem a outra ala. E o povo brasileiro vai continuar acreditando que quem está envolvido com o processo vai ter coragem de enfrentar o processo”.

“Todo dia o telefone dele (de Vorcaro) ocasiona uma surpresa. Envolve gente da direita, da esquerda, de tudo quanto é partido”, disse Zema sobre o caso Master. Em seguida, ele defendeu o aprofundamento das investigações do caso, mencionando outros grandes escândalos de corrupção. “Tem que ter uma punição. Nós já tivemos Mensalão, Petrolão, Lava Jato, mala de dinheiro, a refinaria de Pasadina. Tudo com corrupção, e quase tudo do PT”, disse.

Continua após a publicidade

Os seis presidenciáveis com mais intenções de voto nas pesquisas eleitorais foram convidados para o debate organizado por VEJA. Lula, Flávio, Renan Santos (Missão) não aceitaram o convite e Augusto Cury (Avante) voltou atrás na tarde desta quarta por conta de um compromisso pessoal.

Siga

Os desdobramentos do caso Master continuam repercutindo, sobretudo, entre o Judiciário. Mensagens encontradas no celular de Vorcaro revelaram que ele mantinha vínculos com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), como Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Flávio Bolsonaro é investigado por lavagem de dinheiro por conta do pedido de que o banqueiro patrocinasse o filme Dark Horse, que conta a história de seu pai Jair Bolsonaro.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Maquiavel
Romeu Zema
Ronaldo Caiado
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).