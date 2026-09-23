Zema e Caiado ligam escândalo Master a Lula e Flávio Bolsonaro

Os candidatos a presidente da República Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) atrelaram o escândalo do Banco Master aos dois presidenciáveis que lideram as pesquisas de intenção de voto — Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Flávio Bolsonaro, do PL. Os ex-governadores do Goiás e de Minas Gerais, respectivamente, se enfrentaram no debate presidencial promovido por VEJA nesta quarta-feira, 23.

“Esse cara (Daniel Vorcaro, dono do Master) vai e compra Alexandre de Moraes e leva junto o Lula. Aqui ele vai e compra o Flávio. Os dois acertando, por intermédio de interlocutores, até visita, quando o cara já estava de tornozeleira”, disse Caiado. Em seguida, ele complementou: “Os dois estão envolvidos. Um tem uma ala do Supremo, o outro tem a outra ala. E o povo brasileiro vai continuar acreditando que quem está envolvido com o processo vai ter coragem de enfrentar o processo”.

“Todo dia o telefone dele (de Vorcaro) ocasiona uma surpresa. Envolve gente da direita, da esquerda, de tudo quanto é partido”, disse Zema sobre o caso Master. Em seguida, ele defendeu o aprofundamento das investigações do caso, mencionando outros grandes escândalos de corrupção. “Tem que ter uma punição. Nós já tivemos Mensalão, Petrolão, Lava Jato, mala de dinheiro, a refinaria de Pasadina. Tudo com corrupção, e quase tudo do PT”, disse.

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Os seis presidenciáveis com mais intenções de voto nas pesquisas eleitorais foram convidados para o debate organizado por VEJA. Lula, Flávio, Renan Santos (Missão) não aceitaram o convite e Augusto Cury (Avante) voltou atrás na tarde desta quarta por conta de um compromisso pessoal.

Os desdobramentos do caso Master continuam repercutindo, sobretudo, entre o Judiciário. Mensagens encontradas no celular de Vorcaro revelaram que ele mantinha vínculos com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), como Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Flávio Bolsonaro é investigado por lavagem de dinheiro por conta do pedido de que o banqueiro patrocinasse o filme Dark Horse, que conta a história de seu pai Jair Bolsonaro.