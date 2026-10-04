Zema deve formalizar apoio a Flávio logo após encerramento de apuração dos votos

Candidato do Novo à presidência da República, Romeu Zema deve anunciar o apoio a Flávio Bolsonaro para uma eventual disputa em segundo turno logo após a conclusão da apuração (ACOMPANHE A APURAÇÃO EM TODO O BRASIL).

A campanha do filho de Jair Bolsonaro chegou a sondar a possibilidade de o ex-governador de Minas Gerais jogar a toalha antes mesmo do primeiro turno.

O objetivo era turbinar a campanha por um voto útil a favor de Flávio já na primeira etapa da corrida presidencial.

Diante da negativa, os grupos de Flávio e Zema alinharam para um embarque imediato do presidenciável do Novo na campanha do candidato do PL imediatamente após a conclusão da apuração dos votos em primeiro turno.

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