Zema descarta possibilidade de rompimento entre PL e Novo após críticas a Flávio

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) descartou nesta segunda-feira, 15, um rompimento entre seu partido e o PL, como sugerido por Eduardo Bolsonaro.

“Não acreditamos [em um rompimento]. Isso é uma opinião mais da ordem pessoal dele”, respondeu ele ao ser questionado sobre o assunto após o VEJA Fórum Rumos do Brasil.

Ele disse que, no entanto, mantém o apoio a Flávio em um eventual segundo turno contra o presidente Lula (PT). “Se discordo dele [Flávio], discordo muito mais do PT”, declarou.

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No último sábado, 13, Eduardo atacou as críticas de Zema ao irmão por envolvimento com o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. “Que postura vagabunda, critica Flávio Bolsonaro apenas porque ele queria estar no lugar do Flávio. Por mim rompia geral com o partido Novo”, escreveu o ex-deputado.

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E em 2024 quem sabia quem era Vorcaro?

E qual era a contrapartida que o Flávio poderia oferecer em 2024, além de sofrer perseguição? Que postura vagabunda, critica @FlavioBolsonaro apenas porque ele queria estar no lugar do Flávio. Por mim rompia geral com o @partidonovo30. — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) June 13, 2026