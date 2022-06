Zé Trovão conclama caminhoneiros para protesto nas refinarias da Petrobras

A Petrobras acabou de ganhar um inimigo de peso. O líder dos caminhoneiros Marco Antonio Pereira Gomes, o Zé Trovão, divulgou um vídeo pelas redes sociais conclamando a categoria a fazer um protesto na frente das refinarias da Petrobras no próximo dia 27.

Zé Trovão conclama a categoria a não fazer paralisação nesta segunda-feira, dia 20, como vários motoristas estavam programando, e pede que esperem uma semana. Neste período, diz ele, a Petrobras teria de baixar o preço do diesel em 25% e da gasolina e do álcool em 15%. Bolsonarista convicto, Zé Trovão ganhou fama nacional por defender os caminhoneiros. Ele é pré-candidato nas próximas eleições, nas quais poderá disputar uma vaga de deputado por Santa Catarina.

O líder caminhoneiro está focando a luta da categoria na Petrobras, que desde o início do ano não para de aumentar o preço dos combustíveis, em função do aumento do preço do petróleo no mercado internacional, em grande parte devido à invasão da Ucrânia, feita pela Rússia. “Vamos todos para a frente das refinarias, aqueles que estiverem em Brasília vão para a frente da Petrobras”, diz Zé Trovão no vídeo divulgado. “A Petrobras quer dar um golpe no Brasil e eles não tem poder para isso.”

O vídeo de Zé Trovão foi espalhado nas redes sociais dos bolsonaristas. O próprio Bolsonaro, que tem interesse em emparedar a Petrobras para diminuir o preço dos combustíveis, segundo aliados do Planalto, estaria divulgando o vídeo de Zé Trovão. O líder caminhoneiro já teve a prisão decretada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes e chegou a se refugiar no México, após fazer manifestações a favor do fechamento do Supremo. No ano passado, o STF concedeu a ele a prisão domiciliar.