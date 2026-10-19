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Política

Zanin quer ouvir TSE, PGR e AGU antes de decidir sobre pedido do PSD por 2º turno no Rio

Ministro do STF requisitou informações para bater o martelo sobre ação movida pelo partido de Eduardo Paes, candidato derrotado ao governo fluminense

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 15h56
Montagem com dois homens: à esquerda, um homem de meia-idade, óculos, camisa bege, falando ao microfone; à direita, um homem de cabelo raspado, terno azul e gravata, com expressão séria, olhando para frente
Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL)  (Tania Rego/Agência Brasil/Alex Ramos/Alerj/Divulgação)
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Relator da ação movida pelo PSD, partido de Eduardo Paes, para tentar levar a eleição a governador do Rio ao segundo turno, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pareceres da Advocacia-Geral da União (AGU) e da Procuradoria-Geral da República (PGR) antes de tomar uma decisão. O prazo para resposta é de cinco dias.

O PSD pediu urgência na análise do processo, em virtude do calendário eleitoral, e defendeu de antemão que, se não for possível organizar o segundo turno em 25 de outubro, como vai ocorrer no resto do país, a Justiça Eleitoral defina uma data posterior para a votação.

O partido acionou o STF após a Justiça Eleitoral declarar a vitória de Douglas Ruas (PL), que já escalou uma equipe para organizar a transição. O principal argumento do PSD é que os votos de Anthony Garotinho (Republicanos) não poderiam ter sido contabilizados como nulos – como a votação do ex-governador foi desconsiderada, o candidato do PL passou de 49,27% dos votos válidos para 50,88%, o que o permitiu liquidar a eleição no primeiro turno. A linha de argumentação se assemelha ao que defenderam os ministros do TSE que ficaram vencidos no julgamento sobre a e eleição fluminense.

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O partido sustenta que, mesmo que Garotinho tenha sido declarado inelegível, a votação dele não deveria ter sido retirada da base de cálculo e equiparada aos votos deliberadamente ou acidentalmente nulos. “A maioria absoluta não surgiu nas urnas; surgiu de uma operação jurídica posterior de subtração de votos”, diz um trecho da petição.

Os advogados afirmam que o resultado foi “produzido” após a abertura das urnas, “mediante a retirada retroativa de votos que haviam integrado a apuração oficial”, o que na visão do PSD viola a soberania popular. “A vontade deliberada do eleitor nunca foi a de eleger em primeiro turno o candidato que nele se saiu vencedor”, segue a equipe jurídica do partido.

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