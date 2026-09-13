Zanin manda PF entregar cópia do celular de Vorcaro até 23 horas deste domingo

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, entregue até às 23h deste domingo, 13, uma cópia integral do material extraído do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O aparelho foi apreendido na Operação Compliance Zero. O ministro Edson Fachin, presidente do STF, foi comunicado da decisão.

A ordem amplia o clima de guerra no tribunal às vésperas do julgamento, na terça-feira, 15, que vai definir se o ministro Alexandre de Moraes deve ser investigado por conexões com o dono do Banco Master. Uma ala do STF ligada ao ministro tenta adiar a sessão com a justificativa de que não teve acesso a todos os documentos necessários para decidir os votos.

Mais cedo, André Mendonça afirmou, em ofício a Fachin, que a divulgação de “elementos adicionais, que não constam dos autos até o presente momento”, como as próprias mensagens extraídas do celular de Vorcaro, “somente contribuiria para tumultuar o julgamento” e poderia colocar em risco as investigações em curso.

Em um recado direto a Mendonça, Zanin afirma em seu despacho que as provas encontradas no telefone do ex-banqueiro “pertencem ao plenário do Supremo Tribunal Federal e aos seus integrantes e não a um integrante específico” da Corte.

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A Polícia Federal já havia informado que tem “plenas condições técnicas” para encaminhar cópias do conteúdo aos gabinetes de ministros do Supremo Tribunal Federal. A manifestação foi enviada ao presidente do STF, que ainda não tomou uma decisão.