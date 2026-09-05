Zanin aciona Justiça Eleitoral após Deltan incluir seus dados sigilosos em candidatura

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Deltan Dallagnol lidera as pesquisas para senador no Paraná, mas enfrenta risco de ter a candidatura impugnada. O ministro Cristiano Zanin acionou o TRE-PR após vazamento de seus dados bancários e fiscais em documentos anexados por Deltan no processo de registro de candidatura. O TRE já determinou sigilo e encaminhou ao MP para apuração.

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O ex-procurador da República Deltan Dallagnol (Novo) vem liderando as pesquisas para senador pelo Paraná. Levantamento do Paraná Pesquisas divulgado na última quita-feira mostra que ele pontua 30,8% das intenções de voto, enquando Alexandre Curi (Republicanos) aparece com 28,4%, e Gleisi Hoffmann (PT) 25,7%.

Deltan, no entanto, corre o risco de ter a sua candidatura impugnada. Neste sábado, 5, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, acionou Tribunal Regional Eleitoral do Paraná após vazamento de seus dados bancários e fiscais presentes no registro de candidatura de Deltan.

Os documentos foram extraídos de um dos processos que tramita contra Deltan no Conselho Nacional do Ministério Público e que foram incluídos na íntegra pela campanha do ex-procurador no sistema do TRE do Paraná para rebater a tentativa de impugnação da candidatura.

Zanin tomou a iniciativa após reportagem do Metropoles revelar o vazamento dos dados. O ministro disse no ofício ao TRE que a candidatura de Deltan anexou ao seu pedido de registro documentos fiscais e bancários dele, que têm proteção de sigilo legal e processual.

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O ministro pede que o TRE tome providências, objetivando sanar a ilegalidade, bem como as comunicações devidas, bem como a responsabilização dos envolvidos, inclusive no âmbito criminal.

A defesa de Deltan diz que o documento é uma reclamação disciplinar proposta por Zanin e outros procuradores, que tinha milhares de páginas, na época que ele era advogado. A defesa de Deltan apresentou cópias de procedimentos para responder às impugnações de sua candidatura e esses procedimentos está a reclamação disciplinar proposta por Zanin. Os dados fiscais e bancários de Zanin estavam incluídos como parte dessa reclamação.

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As cópias das reclamações foram apresentadas de forma integral pelos advogados, diz a defesa de Deltan, para não omitir nenhum dado ou informação que pudesse ser relevante para a avaliação de seu conteúdo, de forma transparente e zelosa.

Após ser acionado, o TRE determinou o sigilo dos documentos e encaminhou o ocorrido ao Ministério Público para as providências cabíveis com relação ao vazamento de dados fiscais sigilosos. Zanin pediu que Deltan seja intimado no prazo de 24 horas para se manifestar.

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O TRE do Paraná divulgou nota para informar que, diante da ciência da juntada de documentos fiscais sigilosos de autoridades no processo do pedido de registro de candidatura de Deltan Dallagnol, determinou a imediata atribuição de sigilo a documentos do processo, que soma mais de 5 mil páginas.