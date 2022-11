Zambelli fará novo depoimento após apontar arma para homem, decide STF

O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, determinou neste sábado, 5, que a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) preste novos esclarecimentos na investigação aberta para apurar o fato de ter apontado uma arma de fogo para um homem negro, às vésperas do segundo turno, em São Paulo. Este será o segundo depoimento da congressista sobre o caso. Reeleita, a parlamentar viajou para os Estados Unidos uma semana após, em um bairro nobre da capital paulista, ter perseguido um homem pelas ruas, apontado uma pistola para ele e exigido que a vítima se deitasse no chão e pedisse desculpas depois de uma suposta agressão verbal. Zambelli teve as redes sociais suspensas e nega que tenha fugido do país.

Em sua decisão, Mendes acata pedido da Procuradoria-geral da República para ouvir a parlamentar e diz que, se a deputada não prestar esclarecimentos sobre o episódio em que perseguiu o homem, a investigação poderá ser conduzida à revelia dela. No episódio, um segurança de Zambelli fez um disparo para o alto e foi preso em flagrante porque uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proíbe o transporte de armas e munições por parte de colecionadores, atiradores e caçadores no dia das eleições, nas 24 horas que antecedem o pleito e nas 24 horas que o sucedem.

“Ainda que tal depoimento (de Carla Zambelli) já tenha sido prestado em primeiro grau, a reinquirição da parlamentar pelo promotor natural do caso constitui medida útil ao regular desenvolvimento das investigações, razão pela qual deverá ser imediatamente realizada pela PGR, tendo em vista inclusive a relevância do caso e a necessidade de se imprimir um ritmo adequado a este procedimento investigativo”, disse Gilmar Mendes em sua decisão.

No processo serão apurados os delitos de porte ilegal e disparo de arma de fogo, infrações penais contra a liberdade pessoal, a honra e a vida. O PT ingressou no STF com uma notícia-crime contra Zambelli para que também seja apurada eventual prática de racismo, já que o homem vítima da parlamentar é negro.