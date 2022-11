A justificativa de Carla Zambelli para a ‘fuga’ do Brasil

Em meio a especulações sobre os motivos de ter saído do Brasil sem divulgar a viagem previamente, a deputada federal reeleita Carla Zambelli (PL-SP), uma das principais aliadas do presidente Jair Bolsonaro (PL), informou que está nos Estados Unidos “cumprindo agendas pessoais”.

“Não divulguei a viagem aos Estados Unidos simplesmente porque não tenho onde publicar, oras! A decisão que censurou todos os meus canais de comunicação, inclusive o WhatsApp, tem como objetivo controlar o fluxo de informações e conter uma das maiores vozes conservadoras da internet com mais de 9.520.000 seguidores em sete redes sociais”, afirmou a deputada em uma nota nesta quinta-feira, 3.

“Estou cumprindo agendas pessoais e aproveitarei a ocasião para estudar meios de assegurar e restaurar a liberdade de expressão no Brasil junto a autoridades americanas”, continuou.

Mais cedo, o deputado André Janones (Avante-MG), aliado do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), escreveu no Twitter que a viagem de Zambelli “causa estranheza” devido à forma como se deu. “Não é possível falar em fuga uma vez que, apesar dos pedidos de prisão, ela não estava proibida de deixar o país. Porém, causa estranheza a maneira repentina com que saiu do país, e também o fato de ter feito a rota do Panamá. Seu destino é desconhecido”, disse Janones.

Ele lançou a suspeita porque a deputada é alvo de investigações relacionadas a supostos ataques às instituições e por ter sacado uma arma, na véspera do segundo turno, contra um apoiador de Lula com quem discutiu em uma rua de São Paulo. Zambelli, então, negou que tenha fugido.