Yoani Sánchez: ‘muitos olhos da América Latina estão hoje no Brasil’

O julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Supremo Tribunal Federal (STF) repercute também no exterior.

A blogueira cubana Yoani Sánchez, crítica do governo de Havana, postou em sua conta no Twitter um comentário sobre o julgamento do petista. “Hoje, muitos olhos da América Latina estão no Brasil: porque um dia os corruptos do castrismo também chegarão aos tribunais, terão de explicar o que fizeram com o dinheiro dos cofres nacionais e em que gastaram todos os recursos”, escreveu.