Wilson Witzel depõe nesta quarta-feira à CPI da Pandemia

O ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel (PSC) presta depoimento à CPI da Pandemia nesta quarta-feira, 16. O político deve ser questionado sobre as acusações de corrupção na Saúde do estado durante a crise sanitária que culminaram em seu impeachment. Os requerimentos de convocação de Witzel foram feitos pelos senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Alessandro Vieira (Cidadania-SE).

Na terça-feira 15, o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu a Witzel o direito de não comparecer à comissão, ao aceitar um habeas corpus impetrado pela defesa do ex-governador. Ainda assim, o ex-juiz confirmou a VEJA que irá à audiência e responderá “a todas as perguntas”. Ele terá o direito ao silêncio, a não assumir compromisso de falar a verdade e à assistência de um advogado.

No pedido por um “salvo conduto” ao STF, o advogado do ex-governador, Daniel Carvalho Pereira, sustentou que ele é investigado na Justiça pelos fatos sobre os quais será instado a falar na CPI – supostos desvios de recursos para combate à pandemia no Rio – e que a obrigatoriedade de seu comparecimento à oitiva é um “subterfúgio ilegal” a violar seu direito à não autoincriminação. A prerrogativa, diz a defesa, garantiria a Wilson Witzel escolher se vai ou não à CPI.

A VEJA, Witzel também justificou sobre o motivo de ter recorrido ao Supremo para não comparecer à comissão: “Foi uma decisão dos (meus) advogados. Eu não posso interferir no trabalho deles”. O pedido da defesa usou como exemplo a decisão da ministra do STF Rosa Weber que autorizou o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), a não participar. No caso do amazonense, ele realmente não foi.

Razão para a convocação

Randolfe aponta como motivo para a convocação uma série de denúncias de que o ex-governador se beneficiou de um esquema de corrupção no início da pandemia. O requerimento do senador cita dados do Ministério Público Federal para apontar que Witzel recebia um percentual das propinas que eram pagas dentro da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. Eleito em 2018 na onda bolsonarista, o ex-juiz foi casado em abril deste ano, dando lugar a Cláudio Castro.