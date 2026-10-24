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Política

Willer Tomaz já apareceu em lista de bolsonaristas para vaga no STF

Jorge Oliveira, ministro do TCU, e Vicente Santini, ex-secretário nacional de Justiça, também integram a lista de supremáveis

Por Laryssa Borges Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 out 2026, 14h00
AMIGO - Willer Tomaz: um dos alvos do pedido feito ao Fisco -
O advogado Willer Tomaz, ao lado do senador Flávio Bolsonaro: amizade (Reprodução/Twitter)
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Willer Tomaz já apareceu em lista de bolsonaristas para vaga no STF Priorize VEJA no Google

O clima de euforia que tomou conta de parte da campanha do senador Flávio Bolsonaro no primeiro turno levou apoiadores do candidato a afirmarem reservadamente que o nome do controverso advogado Willer Tomaz era um dos cotados a ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF) caso o Zero Um vença as eleições marcadas para este domingo, 25. Tomaz, como se sabe, é investigado ao lado de Flávio por suspeitas de lavagem de dinheiro e aparece, conforme dados do Ministério da Fazenda, como o maior apostador em bets no ano de 2025, com movimentações de impressionantes 5 bilhões de reais e saques acumulados de quase 200 milhões de reais.

A lista de supremáveis em um eventual governo Flávio também inclui o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Jorge Oliveira, favorito a uma cadeira em caso de vitória bolsonarista, além de Vicente Santini, ex-secretário nacional de Justiça do governo de Jair Bolsonaro. Jorge já apareceu em outras listas de bolsonaristas na época em que Bolsonaro indicou André Mendonça e Kassio Nunes Marques para a mais alta Corte de justiça do país e é considerado um homem de confiança da família Bolsonaro.

Embora seja amigo de Flávio, Willer Tomaz tem relações e interesses multipartidários e transita entre parlamentares da esquerda, da direita e do Centrão. Já advogou para o ex-presidente da Câmara e senador eleito Arthur Lira (PP-AL) e para o vice-líder do governo Lula Weverton Rocha (PDT-MA), que não conseguiu se reeleger, e é sócio do ex-ministro da Justiça no governo Dilma Eugênio Aragão.

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Em 2023, tentou ser indicado pela Câmara dos Deputados conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão responsável pelo controle externo do Judiciário e por processos disciplinares contra magistrados. Anos antes, em 2021, arriscou um voo ainda mais ambicioso ao tentar integrar a lista tríplice que definiria a vaga de juiz substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A listagem seria enviada ao então presidente Jair Bolsonaro para a escolha final e é formada por votos do Supremo Tribunal Federal. Willer contou com apenas um apoio.

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No início do governo Bolsonaro, aliás, o advogado reforçou sua proximidade com a família do capitão, embora por razões não muito claras tenha escondido a amizade que mantinha com o senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro. Uma reportagem de VEJA de 2021 revelou a história do “Rancho do Tomaz”, que fica a 75 quilômetros do Palácio do Planalto e era usado para festas e reuniões privadas com parlamentares e integrantes do Judiciário.

Willer também já foi preso e acusado de corrupção. No acordo de delação premiada do empresário Joesley Batista, ele aparece como responsável por pagar propina para um membro do Ministério Público. O caso foi arquivado tanto em relação a Willer quanto ao procurador acusado.

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O nome de Tomaz voltou ao noticiário policial depois que o ex-secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do STJ Humberto Pradera foi alvo de buscas após supostamente repassar informações confidenciais ao advogado. A partir de uma análise no celular de Willer descobriu-se não só a suspeita envolvendo o STJ, mas também que o senador Flávio Bolsonaro era cadastrado como usuário master de uma conta de uma empresa do advogado. Ele nega qualquer irregularidade.

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