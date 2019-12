Waze ganha ‘voz de Lula’ para orientar motoristas

“Vira à esquerda, companheiro!” É com a animação de quem está no palanque que a voz do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dá o comando para o motorista no aplicativo Waze seguir rumo ao seu campo ideológico. A versão do petista fica mais sisuda quando tem que dar a orientação no sentido oposto: “Vire à direita”, limita-se a dizer.

Trata-se, evidentemente, de uma brincadeira: a imitação está disponível para download no aplicativo de GPS. Uma vez instalada, a voz “Lula” dá os mesmos comandos que voz padrão do app. Quando há alguma viatura por perto, o petista redobra a preocupação com o motorista: “Polícia reportada à frente, companheiro. Cuidado!”. Com o trajeto já calculado, Lula faz um convite ao usuário antes de seguir viagem: “Está pronto? Eu estou! Vamos, companheiro, tomar os meios de produção!”

A assessoria de imprensa do Waze explicou que o aplicativo permite que usuários gravem seus próprios comandos e compartilhem o áudio entre si. “No menu de Configurações > Voz e Som, todos os usuários do aplicativo têm acesso a gravação de comandos. Esse recurso está disponível desde 2017 para todos os usuários da plataforma”, informou — o recurso tem uma limitação: não fala o nome de ruas. Com a facilidade ao alcance de um botão, foi um pulo ele para virar brincadeira, mas ainda não há imitação do presidente Jair Bolsonaro.

Os apoiadores do ex-presidente estão se divertindo pelas redes sociais com a imitação. A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) compartilhou um vídeo no qual aparece o aplicativo funcionando com o comando. “Quando vira pra esquerda, a voz de Lula fica mais alegre!”, comentou.

🚨SENSACIONAL🚨

Waze acaba de ganhar versão com voz do ex-presidente Lula!

Baixe o App e TESTE a sua capacidade de direção.

Quando vira pra esquerda, a voz de @LulaOficial fica mais alegre!😂 Clica no link : https://t.co/hkddKZ9H1d pic.twitter.com/JwDAWgvfju — Erika Kokay (@erikakokay) December 6, 2019

Confira outras reações:

