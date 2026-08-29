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Política

Pesquisa Vox Brasil: Flávio assume a liderança numérica contra Lula em simulação de 2º turno

Novo levantamento do Instituto registra 45,1% para o senador e 44,5% para o atual presidente

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 ago 2026, 09h27 | Atualizado em 29 ago 2026, 10h51
Montagem de dois políticos: à esquerda, um homem de cabelo escuro e olhos claros, olhando para cima e à direita, com a boca entreaberta; à direita, um homem idoso de cabelo e barba brancos, com a boca aberta e um microfone preto à frente
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Ton Molina/Agência Senado/Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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A nova pesquisa do Instituto Vox Brasil aponta um cenário de empate técnico entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Lula (PT) em um virtual segundo turno nas eleições de outubro. O primogênito de Jair Bolsonaro aparece numericamente à frente com 45,1% das intenções de voto, contra 44,5% do atual chefe do Executivo.

Na comparação com os dados do mês anterior, há movimentos opostos na preferência dos eleitores: enquanto Flávio subiu quatro pontos percentuais em trinta dias — saindo de 41,1% para o atual patamar de 45,1% —, Lula recuou três pontos, de 47,5% para os 44,5% registrados entre os dias 25 e 27 de agosto, período em que a pesquisa foi realizada.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O Vox Brasil também testou outros postulantes em confronto direto com o petista, como os ex-governadores Romeu Zema (NOVO) e Ronaldo Caiado (PSD). Na simulação contra o mineiro, Lula lidera com 45,5% das intenções de voto, enquanto o candidato do Novo chega a 39,3% — brancos, nulos e “nenhum” somam 8,1%, e 7,1% dos entrevistados não souberam ou não opinaram. Já no embate contra Caiado, Lula tem 45,5%, enquanto o goiano totaliza 41,1%. Brancos, nulos e “nenhum” representam 5,3%, e 8,1% não opinaram.

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A margem de erro é de 2,15 pontos percentuais, com índice de confiança de 95%. Foram ouvidos 2.100 eleitores por meio de entrevistas presenciais em todo o país. A pesquisa, autofinanciada pelo Instituto Vox Brasil, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05519/2026.

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