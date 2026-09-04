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Política

’Vou indicar quatro mulheres para o Supremo’, diz Caiado

Candidato do PSD à Presidência afirma que pretende preencher todas as vagas que surgirem na Corte com mulheres e diz que STF precisa de ‘choque de realidade’

Por Laila Nery 4 set 2026, 19h35 | Atualizado em 4 set 2026, 23h56
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O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou nesta sexta-feira, 4, ao ser sabatinado por VEJA, que pretende indicar quatro mulheres para o Supremo Tribunal Federal (STF) caso seja eleito. O ex-governador de Goiás não antecipou nomes, mas disse que a escolha será baseada na trajetória e no reconhecimento profissional das indicadas.

“Vou indicar quatro mulheres para o Supremo”, afirmou Caiado. Segundo ele, a ideia é preencher com mulheres as quatro vagas que deverão ser abertas na Corte durante o mandato do próximo presidente.

O candidato disse ter chegado à decisão depois de refletir sobre a experiência de seu próprio governo em Goiás. Ele afirmou que mulheres ocuparam posições importantes em sua gestão e associou a presença feminina em postos de comando a uma mudança na forma de atuação das instituições.

“O Supremo precisa tomar um choque de realidade”, afirmou. Para Caiado, a presença de mais mulheres no tribunal poderia contribuir para uma atuação diferente da Corte. “É preciso ter a sensibilidade e a responsabilidade da mulher”, disse.

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Caiado não quis antecipar quais seriam as possíveis indicadas. Afirmou, porém, que pretende avaliar mulheres com trajetória profissional reconhecida e que, durante seu governo em Goiás, procurou fazer escolhas semelhantes para áreas consideradas estratégicas.

O candidato mencionou secretarias e órgãos de sua administração que, segundo ele, foram comandados por mulheres e citou áreas como educação, Procuradoria-Geral do Estado, assistência social, cultura e meio ambiente. A experiência, afirmou, reforçou sua convicção sobre a presença feminina em posições de poder.

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“Eu tenho certeza absoluta de que nós somos para credibilidade”, disse Caiado ao defender a indicação de mulheres para os postos mais altos da República.

A promessa também foi apresentada pelo candidato como uma resposta à atual composição do Supremo. Caiado afirmou que as quatro indicações seriam feitas à medida que as vagas fossem abertas e disse que pretende encaminhar ao Congresso Nacional o primeiro nome já no início de um eventual governo. “Já quero encaminhar para o Congresso Nacional o nome da primeira”, afirmou, ao mencionar a possibilidade de iniciar o processo em 5 de janeiro.

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Caiado não detalhou quais critérios jurídicos, profissionais ou institucionais usaria para formar a lista de possíveis indicadas, além da experiência e do reconhecimento mencionados na sabatina. Também não antecipou nomes.

A escolha de ministros do STF cabe ao presidente da República, após aprovação do indicado pela maioria absoluta do Senado. As indicações ocorrem conforme surgem vagas na Corte, seja por aposentadoria compulsória, aposentadoria voluntária ou outras hipóteses previstas na Constituição.

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Para Caiado, entretanto, a mudança na composição do tribunal teria também um efeito sobre o funcionamento da instituição. O candidato afirmou que espera que as mulheres tragam uma abordagem capaz de reduzir disputas internas e ampliar a responsabilidade dos ministros diante das consequências de suas decisões.

A promessa de Caiado ocorre em um momento de forte debate sobre a atuação do STF e sobre a composição da Corte. O candidato afirmou, na mesma sabatina, que ministros do Supremo precisam responder por sua conduta e defendeu o afastamento de Alexandre de Moraes diante das revelações envolvendo o ministro e Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master.

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