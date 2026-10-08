Relator no TSE vota para anular votos de Garotinho

O ministro Floriano de Azevedo Marques, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), votou nesta quinta-feira, 8, a favor da anulação dos votos de Anthony Garotinho (Republicanos) e contra a realização do segundo turno entre Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD) no Rio de Janeiro. Por ser o relator do processo, ele foi o primeiro a se manifestar. “Não há hipótese de a Justiça Eleitoral que não seja interferir no jogo político, porque ela arbitra conflitos políticos”, iniciou o ministro.

O imbróglio jurídico se arrasta desde o registro da candidatura do ex-governador, em agosto. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) barrou a candidatura por considerar que ele está inelegível em decorrência de uma condenação por improbidade administrativa de 2005, que só chegou a um desfecho na Justiça em 2025. Na visão do TRE, a inelegibilidade por oito anos, um dos efeitos da sentença, começou a valer a partir do trânsito em julgado do processo, no ano passado, e se estende até 2033.

Garotinho concorreu sub judice na expectativa de conseguir uma decisão favorável após o primeiro turno. A incerteza em torno da viabilidade da candidatura, somada ao cenário eleitoral polarizado, fez com que o desempenho derretesse. Ele terminou em terceiro lugar, com 274 411 votos, o equivalente 3,17% dos votos. O cenário no Rio ficou ainda mais tumultuado quando, após a abertura das urnas, ele resolveu desistir do recurso no TSE, o que abriu caminho para anular definitivamente os próprios votos.

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Duas linhas argumentativas estão em confronto no julgamento. De um lado, a campanha de Douglas Ruas defende que o TSE confirme a inelegibilidade de Garotinho e anule os votos do ex-governador, como já havia sido sinalizado o ministro Floriano de Azevedo Marques, relator do caso, na sexta que antecedeu o primeiro turno. Naquele momento, era a campanha de Eduardo Paes (PSD), favorito nas pesquisas, que tinha interesse na anulação dos votos por considerar que, com isso, ele poderia vencer no primeiro turno. Do outro, o ex-prefeito carioca argumenta que a Justiça Eleitoral não pode invalidar os votos após a abertura das urnas, já que isso impacta diretamente no resultado eleitoral. “Para um governo ter legitimidade, ele tem que ganhar no voto”, argumentou nesta quinta, na tribuna do TSE, o advogado José Roberto de Castro Neves, da coligação de Paes. “O Rio tem direito de votar”, completou.

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Uma ala do TSE, incluindo o ministro Kassio Nunes Marques, presidente da Corte, fez um apelo aos colegas para concluir o julgamento nesta quinta. A avaliação é a de que, com o segundo turno em jogo, o martelo precisa ser batido com urgência e não há espaço para um pedido de vista (mais tempo para análise), o que poderia adiar a conclusão do imbróglio para depois de outubro. O argumento é de que a Justiça Eleitoral precisa oferecer uma resposta – seja ela qual for – e não deveria engavetar o processo por tempo indeterminado, já que as campanhas aguardam uma definição no terceiro maior colégio eleitoral do país.

Os candidatos no Rio acompanham com lupa a situação. O clima de incerteza mexe com o xadrez eleitoral fluminense. O PL desmontou a maior parte da estrutura da campanha, movido pela crença de que Ruas está eleito no primeiro turno, enquanto Paes mantém agendas modestas na tentativa de transmitir ares de normalidade ao eleitor. A campanha do ex-prefeito não quer passar a impressão de que jogou a toalha.