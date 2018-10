Mais de 500 mil brasileiros estão aptos a votar no exterior. A expectativa do Itamaraty é que a participação do brasileiro nas eleições presidenciais de 2018 seja recorde. Houve filas para votar em vários países – em alguns colégios eleitorais do Japão, os eleitores chegaram a esperar até quatro horas para votar.

A diretora do departamento consular e de brasileiros no exterior do Itamaraty, embaixadora Luiza Lopes da Silva, disse que houve um aumento do interesse pelo processo eleitoral mesmo por quem está morando em outro país. “As redes sociais permitem que esse brasileiro acompanhe e participe do dia a dia como se estivesse no país, aumentando seu interesse e sua torcida”, afirmou ela.

Segundo ela, o índice de comparecimento às urnas no exterior deve ficar bem acima da média de 50% verificada nos anos anteriores. Em algumas localidades, ela espera que esse porcentual se aproxime dos 80%, caso de locais com alta concentração de brasileiros.

Para facilitar o comparecimento às urnas, Luiza disse que o Itamaraty aumentou em 33 o número de seções eleitorais em relação às eleições de 2014. Segundo ela, a distância é o maior dificultador do voto para quem está no exterior.

A embaixador afirmou ainda que o interesse do brasileiro que vive no exterior por eleição gerou várias manifestações políticas, como carreatas e protestos. “Todos pacíficos.”

“Estamos percebendo um ativismo absolutamente inédito nos pontos mais diversos do globo.”

Luiza disse que os dados de votação serão encaminhados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “A votação no exterior não acabou, ainda temos locais com grande concentração de brasileiros votando, como a costa leste dos Estados Unidos.”