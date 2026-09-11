Vorcaro preparava fuga antes de ser preso, diz PF

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A Polícia Federal concluiu que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro se preparava para fugir dias antes de sua prisão, em 2025. As investigações revelam que ele monitorava as apurações e chegou a pedir aconselhamento ao ministro Alexandre de Moraes sobre deixar o país. O STF decidirá se Moraes será investigado por sua relação com Vorcaro.

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A Polícia Federal concluiu que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro se preparava para fugir dias antes de ser preso pela primeira vez, em novembro de 2025. A informação, cujas linhas gerais já eram conhecidas, ganha contornos mais importantes porque o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça tornou públicos diferentes processos relacionados ao caso Master dias antes de o Plenário da Corte deliberar se abre ou não investigação contra o ministro Alexandre de Moraes. Como se sabe, Moraes aparece como interlocutor privilegiado do executivo, tendo recebido dele inclusive um pedido de aconselhamento se deveria ou não deixar o país às vésperas de ser detido.

De acordo com a PF, por meio de cúmplices em órgãos estratégicos, como servidores do Ministério Público da União, da polícia e do Banco Central, pelo menos desde meados de 2025 Vorcaro monitorava com lupa as investigações que pairavam contra ele e dava ordens para o grupo conhecido como a Turma, especializado em intimidar desafetos de banqueiro, sumir com reportagens desabonadoras e acessar dados de investigações confidenciais. “Esses fatores evidenciam um padrão consistente de obtenção e utilização de dados sigilosos oriundos de diferentes estruturas institucionais, indicando a existência de rede de influência em benefício do investigado. Tais circunstâncias também se harmonizam com a tese de que Daniel Bueno Vorcaro estaria se preparando para fugir antes de ser preso”, escreveram investigadores em um dos casos em poder do ministro Mendonça.

justify;”>Uma conversa com o então advogado de Vorcaro, Walfrido Warde, é elucidativa para a PF chegar à conclusão de que o ex-dono do Master tinha informações privilegiadas e pensava concretamente em fugir. Nos diálogos, datados de 17 de novembro de 2025, dia exato em que ele seria preso, Vorcaro cobra do defensor uma posição junto ao juiz Ricardo Leite e resume: “tô preocupado”. “A troca intensa de mensagens sobre deslocamento aéreo, mudança de “roteiro”, horários de voo e insistência por atualizações momentos antes da deflagração da operação indicam que Daniel Bueno Vorcaro preparava-se para fugir, já tendo plena ciência de que medidas seriam adotadas contra si. Esses elementos, combinados, caracterizam monitoramento indevido de autoridades, obstrução à Justiça e risco concreto de evasão”, completa a PF.

O modus operandi do ex-dono do Master consistia em mapear agentes públicos envolvidos na investigação, levantar informações sobre Leite, que decretou sua prisão pela primeira vez, e vazar propositadamente a suposta venda do banco para simular uma justificativa que sustentasse sua saída do país. A versão de Vorcaro, que caiu por terra com o avanço das investigações, era a de que havia propostas no exterior para a compra do Master, o que justificaria as viagens que planejava para fora do Brasil.

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STF vai decidir se investiga Alexandre de Moraes

Por ordem do presidente Edson Fachin, às dez horas da manhã de terça-feira, 15 de setembro, uma sessão extraordinária do Plenário do STF decidirá de forma inédita se um de seus mais poderosos juízes será investigado criminalmente por suspeitas de ter atuado em relações promíscuas com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Alexandre de Moraes, que em tempos de turbulência democrática atuou como esteio institucional contra arroubos golpistas, vai ser confrontado com um acervo de mensagens capaz de reduzir sua biografia a pó. Recolhido de um dos telefones celulares do ex-dono do Banco Master, o conjunto de diálogos mostra o magistrado como destinatário de mais de 50 conversas do executivo e de pedidos absolutamente impróprios, como orientações sobre o melhor caminho jurídico a tomar, apelos para que intercedesse junto a investigadores para travar apurações e até uma consulta sobre a necessidade de deixar o país em fuga. O desfecho do julgamento que definirá se Moraes passará de juiz a investigado ainda é tido como imprevisível.