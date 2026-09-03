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Política

Vorcaro narra ameaças em helicóptero da PF com ‘óculos igual ao de Maduro’

Ex-banqueiro afirmou que os agentes que o transportavam chegaram a sugerir arremesá-lo do helicóptero e que temeu pela vida

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 13h49
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O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, afirmou, em depoimento ao gabinete do ministro André Mendonça, do STF, ter sido ameaçado em helicóptero da PF enquanto era transferido para Brasília.

“Durante o transporte da Polícia Federal, de novo, eu sofri intimidações. Eu fui colocado no helicóptero, me colocaram aqueles óculos igual o do Maduro, naquele transporte que o Maduro fez da Venezuela pros Estados Unidos, com dez pessoas. E eu, no helicóptero, eu fui, de certa maneira, estava com uma equipe especializada, que eu nem sei o nome, uma equipe especializada da Polícia, armamento pesado. E ali, a todo momento, eu sofria falas: ‘Está vendo? Foi fazer merda.’ Desculpa o termo, mas era pelo eu me lembro. E, de novo, eu vou, dentro do possível aqui, depois, se for de interesse, eu vou falar de maneira breve, mas eu posso me lembrar de mais detalhes”, relatou Vorcaro.

Na mesma oitiva, ele afirmou que os agentes que o transportavam chegaram a sugerir arremesá-lo do helicóptero e que temeu pela vida.

“‘Foi fazer merda, agora vê se faz alguma coisa e fica quieto, não sei o que, e tal, tal, tal.’ Aí o outro ia e comentava: ‘É mais fácil, de repente, jogar ele daqui.’ Estava no helicóptero; isso, no ar. Então, essa foi a outra oportunidade que eu temi ali pela vida. E foi durante todo o trajeto, durante todo o tempo, eu sofrendo esse tipo de intimidação”, disse Vorcaro.

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