Moradores do condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde mora o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, receberam neste sábado um comunicado que os orienta a votar o mais cedo o possível neste domingo. As zonas eleitorais funcionam de 8h às 17h. A recomendação se sustenta pelo movimento que é esperado no local. A estimativa da Polícia Militar é que 500.000 simpatizantes venham para a frente do conjunto habitacional. Intensa movimentação é observada todos os dias da semana, mas, neste sábado o número de apoiadores foi maior.

Tanto o condomínio de Bolsonaro como os prédios vizinhos contrataram seguranças privados. Agentes da Polícia Federal que têm reforçado a segurança do presidenciável também estão de olhos atentos a qualquer movimentação de entrada ou saída de veículos. Bolsonaro não tem agenda para o dia. Segundo assessores, ele permanecerá em casa como ocorreu na sexta-feira. Ainda que tenha negado a possibilidade de não votar para garantir sua segurança, os rumores de que ele pode ficar em casa no domingo ainda persistem.

Há, ainda, autorização para que à tarde uma produtora de televisão entre no condomínio. Não há definição sobre uma possível entrevista do candidato após o resultado das eleições, no domingo. A expectativa é que um esquema especial seja montado.

Na sexta-feira, o articulador político da campanha, o deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), afirmou que, se eleito, Bolsonaro deve falar à nação. Segundo ele, haverá uma manifestação do candidato por meio de uma transmissão de televisão que será feita por emissoras previamente escolhidas.