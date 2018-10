O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), frustou as dezenas de pessoas que se aglomeraram diante de sua casa para vê-lo. Apesar dos pedidos para que fosse cumprimentar os vizinhos de condomínio, ele ficou quase todo o tempo em casa, de onde fez um pronunciamento pela TV e recebeu amigos e correligionários, como o general Augusto Heleno, provável futuro ministro da Defesa.

Por volta das 20h30, Bolsonaro, que usava um colete à prova de balas, saiu pelos fundos em direção à casa do filho, o vereador Carlos, que mora no mesmo condomínio – lá, fez um discurso transmitido para a multidão que se aglomerava na avenida Lúcio Costa, na praia da Barra da Tijuca.

Na casa de Carlos, Bolsonaro também esteve com a mulher, Michelle, com o ator e deputado Alexandre Frota, o lutador de MMA José Aldo, o deputado Onyx Lorenzoni (provável futuro chefe da Casa Civil) e o ex-astronauta Marcos Pontes, que será ministro da Ciência e Tecnologia – neste domingo, ele disse que o convite para o cargo foi confirmado. Ele disse que Bolsonaro quer aumentar o Orçamento da pasta, de 2,7 bilhões de reais para cerca de 10 bilhões.

A confirmação da eleição do capitão da reserva foi saudada com muitos fogos – muitos vizinhos promoveram churrascos desde o início da tarde para acompanhar a apuração. Atrás das grades que há uma semana cercam a casa do presidente eleito, eleitores ironizavam a derrota de Fernando Haddad. “Retomamos o país”, gritou um deles.

Outro reclamou da falta de copo de vidro na festa em que estava: “Uísque em copo de plástico é coisa de petista”, ironizou outro. Por duas vezes, fãs de Bolsonaro puxaram o Hino Nacional, mas a tentativa não foi bem-sucedida.