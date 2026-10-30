Vitória de Lula vira combustível na disputa pela presidência da Alerj

A vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está mexendo também com o xadrez político fluminense. O petista André Ceciliano, deputado estadual reeleito, voltou a costurar a candidatura para a presidência da Assembleia Legislativa do Rio. Esse já era um plano do parlamentar, mas ficou em banho-maria durante a campanha, especialmente após a eleição de Douglas Ruas (PL) para o governo. Com a mudança de ventos em Brasília, as articulações foram retomadas.

Ceciliano tem um aliado importante na disputa: o vice-presidente do PT, Washington Quaquá, com quem se reconciliou após um entrevero público. O petista presidiu a Assembleia Legislativa entre 2017 e 2023. Um de seus maiores trunfos é o perfil diplomático e articulador, o que lhe garantiu bom trânsito entre as diferentes correntes internas da Casa.

O PL também está de olho no cargo. Com a vitória inesperada ao governo no primeiro turno, e a ampliação da bancada, que saltou de 17 para 21 deputados, o partido se articula para manter o comando quando Douglas Ruas deixar a chefia da Alerj rumo ao Palácio Guanabara. Um dos cotados para a corrida é o atual vice-presidente, Guilherme Delaroli, que conduziu a Assembleia Legislativa no período de afastamento de Rodrigo Bacellar (União) — o então chefão da Alerj ficou afastado entre dezembro de 2025, após ser preso pela Polícia Federal, e março, quando teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nomes do Centrão aguardam para sentir se haverá brecha para tentar emplacar uma candidatura própria, alinhada ao futuro governo, mas sem o selo PL. São parlamentares que, apesar da neutralidade de seus partidos, se mantiveram ao lado de Douglas Ruas e Flávio Bolsonaro na campanha e, por isso, ainda contam com a possibilidade de uma composição com o PL na eleição da Alerj.