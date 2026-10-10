Vitória de Doulgas Ruas é confirmada pelo TRE após retotalização dos votos

A vitória do deputado estadual Douglas Ruas (PL) para governador do Rio foi declarada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), neste sábado, 10, após a retotalização dos votos válidos. A mudança pela impugnação da candidatura do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) fez com que o deputado saltasse de 49,27% para 50,88% dos votos válidos e, portanto, ganhasse as eleições no primeiro turno.

Na quinta-feira, 8, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu por 5 a 2 anular os 274 411 votos recebidos por Garotinho, que, condenado em definitivo por improbidade administrativa em julho de 2025, concorreu com um recurso ainda pendente na Justiça Eleitoral. Já depois do primeiro turno, a partir da Lei da Ficha Limpa, o TSE concluiu que ele só poderia voltar à cédula em 2033.

Após a oficialização pelo TRE-RJ do ganhador das eleições, o resultado ficará disponível para consulta pública por três dias e, após essa data, será aberto um novo prazo de dois dias para que a candidatura possa ser questionada e ocorra uma possível impugnação. Neste caso, todos os pedidos deverão ser encaminhados para o plenário do TRE-RJ.

O processo foi conduzido na sede do tribunal, no Palácio da Democracia, pelo presidente da Corte, o desembargador Claudio de Mello Tavares, com a participação dos seus sete integrantes, além de representantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e de partidos políticos.

Continua após a publicidade

Principal opositor de Ruas, o ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) já afirmou nesta quinta-feira, 8, que irá reconhecer a derrota e que irá respeitar a decisão judicial. “Infelizmente, a Justiça decidiu que não haverá segundo turno, contrariando a vontade soberana dos eleitores. E decisão judicial a gente respeita. É assim que funciona a democracia”, diz o comunicado oficial.

Como funciona a retotalização

A medida não funciona como uma recontagem, é apenas uma mudança na quantidade total de votos válidos aos quais a porcentagem obtida por cada candidato é calculada. O número de votos recebidos por cada candidato, incluindo os brancos e nulos, permanece o mesmo.

Continua após a publicidade

Durante o primeiro turno das eleições para o governo do Rio, Douglas Ruas recebeu 4.271.199 votos (49,27%), Eduardo Paes recebeu 3.706.984 votos (42,76%) e Garotinho recebeu os 274 411 votos (3,17%). Os demais candidatos somados chegaram a 416.444 (4,80%). Os votos brancos e nulos não fazem parte dos votos válidos.

No total, isso representa uma quantidade 8 669 038 votos. Porém, com a anulação de Garotinho, esse valor diminuiu para 8 394 627, contabilizando apenas os votos dos demais candidatos.

Continua após a publicidade

Nessa nova conta a porcentagem de votos de Ruas subiu para 50,88%, o que representa a quantidade necessária para a vitória em primeiro turno, de Paes sobe para 44,16% e dos demais candidatos para 4,96%.