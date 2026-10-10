OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Política

Vitória de Doulgas Ruas é confirmada pelo TRE após retotalização dos votos

Justiça Eleitoral formalizou a nova porcentagem de votos obtidos pelo deputado, que saltou de 49,27% para 50,88%

Por Laura Kaiser 10 out 2026, 15h16 | Atualizado em 10 out 2026, 15h29
Homem de pele clara, cabelo curto e escuro, sorrindo amplamente, veste terno azul-marinho, camisa branca e gravata azul clara. Ele está sentado em uma cadeira preta, com um microfone à sua frente. Ao fundo, outro homem de pele clara e cabelo curto, parcialmente visível, e uma parede de madeira escura
Douglas Ruas (Thiago Lontra/Alerj/.)
Continua após publicidade
Vitória de Doulgas Ruas é confirmada pelo TRE após retotalização dos votos Priorize VEJA no Google

A vitória do deputado estadual Douglas Ruas (PL) para governador do Rio foi declarada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), neste sábado, 10, após a retotalização dos votos válidos. A mudança pela impugnação da candidatura do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) fez com que o deputado saltasse de 49,27% para 50,88% dos votos válidos e, portanto, ganhasse as eleições no primeiro turno.

Na quinta-feira, 8, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu por 5 a 2 anular os 274 411 votos recebidos por Garotinho, que, condenado em definitivo por improbidade administrativa em julho de 2025, concorreu com um recurso ainda pendente na Justiça Eleitoral. Já depois do primeiro turno, a partir da Lei da Ficha Limpa, o TSE concluiu que ele só poderia voltar à cédula em 2033.

Após a oficialização pelo TRE-RJ do ganhador das eleições, o resultado ficará disponível para consulta pública por três dias e, após essa data, será aberto um novo prazo de dois dias para que a candidatura possa ser questionada e ocorra uma possível impugnação. Neste caso, todos os pedidos deverão ser encaminhados para o plenário do TRE-RJ.

O processo foi conduzido na sede do tribunal, no Palácio da Democracia, pelo presidente da Corte, o desembargador Claudio de Mello Tavares, com a participação dos seus sete integrantes, além de representantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e de partidos políticos. 

Siga
Continua após a publicidade

Principal opositor de Ruas, o ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) já afirmou nesta quinta-feira, 8, que irá reconhecer a derrota e que irá respeitar a decisão judicial. “Infelizmente, a Justiça decidiu que não haverá segundo turno, contrariando a vontade soberana dos eleitores. E decisão judicial a gente respeita. É assim que funciona a democracia”, diz o comunicado oficial.

Como funciona a retotalização

A medida não funciona como uma recontagem, é apenas uma mudança na quantidade total de votos válidos aos quais a porcentagem obtida por cada candidato é calculada. O número de votos recebidos por cada candidato, incluindo os brancos e nulos, permanece o mesmo.

Continua após a publicidade

Durante o primeiro turno das eleições para o governo do Rio, Douglas Ruas recebeu 4.271.199 votos (49,27%), Eduardo Paes recebeu 3.706.984 votos (42,76%) e Garotinho recebeu os 274 411 votos (3,17%). Os demais candidatos somados chegaram a 416.444 (4,80%). Os votos brancos e nulos não fazem parte dos votos válidos. 

No total, isso representa uma quantidade 8 669 038 votos. Porém, com a anulação de Garotinho, esse valor diminuiu para 8 394 627, contabilizando apenas os votos dos demais candidatos.

Continua após a publicidade

Nessa nova conta a porcentagem de votos de Ruas subiu para 50,88%, o que representa a quantidade necessária para a vitória em primeiro turno, de Paes sobe para 44,16% e dos demais candidatos para 4,96%.

Publicidade
TAGS:
Douglas Ruas
Eduardo Paes
Eleições 2026
Rio de Janeiro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).