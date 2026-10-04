Vitória de dobradinha Michelle-Bia Kicis confirma bancada do DF no Senado 100% bolsonarista

Após caminharem lado a lado, Michelle Bolsonaro e Bia Kicis foram eleitas para o Senado, transformando a bancada do Distrito Federal em 100% bolsonarista.

As duas se juntarão a senadora Damares Alves, que foi bastante atuante para o êxito das aliadas nas urnas.

Um dos objetivos do PL e do bolsonarismo é conquistar a maioria das cadeiras no Senado e levar adiante pautas que tenham o STF como alvo, inclusive processos de impeachment contra magistrados.