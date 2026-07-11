Visita de Flávio Bolsonaro ao Ceará reaviva briga exposta por Michelle em vídeo

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O lançamento da pré-candidatura de Alcides Fernandes ao Senado, com Flávio Bolsonaro presente, reacende a polêmica com Michelle Bolsonaro. A ausência da aliada de Michelle, Priscila Costa, em meio ao desabafo da ex-primeira-dama sobre acordos no Ceará e candidaturas, revela as tensões internas do PL e a complexa teia política.

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O presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro, participou na sexta-feira, 10, do evento em Fortaleza (CE) que lançou oficialmente a pré-candidatura ao Senado de Alcides Fernandes, pai do deputado federal André Fernandes. A ocasião remete diretamente ao bombástico vídeo publicado por Michelle Bolsonaro há pouco mais de duas semanas, em que acusa o enteado de tê-la humilhado em um telefonema no fim de 2025, depois de a ex-primeira-dama se manifestar publicamente contra o acordo no Ceará que redundou no apoio do PL local ao nome de Ciro Gomes (PSDB) para governador do estado.

Uma das ausências na cerimônia foi a da vereadora Priscila Costa, vice-presidente nacional do PL Mulher e chefe do braço feminino da sigla no Ceará. No vídeo-desabafo, Michelle revelou ter pedido à direção nacional do partido, sob o comando de Valdemar Costa Neto, que bancasse sua candidatura ao Senado. O arranjo que André Fernandes costurou com o beneplácito de Flávio para se unir a Ciro em nome da postulação do próprio pai atravessou a demanda da ex-primeira-dama em favor de sua aliada. Em entrevista a VEJA, Ciro declarou que não apoiará o Zero Um na eleição presidencial.

Na manhã de sexta-feira, Priscila viajou para um evento de mulheres conservadores em Portugal. Anunciou a partida ao exterior com direito a um vídeo de Flávio Bolsonaro destacando a importância de sua missão e desejando boa viagem. A vereadora havia marcado presença no café do senador com lideranças femininas de direita em Brasília, cerca de dez dias atrás, e reforçado o apoio ao pré-candidato. Não se sabe se a viagem à Europa foi marcada para evitar o constrangimento de ir à cerimônia de Alcides, mas a agenda externa veio a calhar.

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Apresentada a Michelle pela hoje senadora Damares Alves (Republicanos), de quem é amiga há dez anos, Priscila foi uma das responsáveis por levar Flávio Bolsonaro em abril ao encontro do pastor José Wellington Bezerra, presidente da Assembleia de Deus em São Paulo – Ministério do Belém e presidente de honra da Convenção Geral dos Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Brasil (CGADB), maior organização pentecostal do país.

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Ainda que lançá-la candidata ao Senado fosse um pedido de Michelle, a ideia de quem defendia esse caminho era que, em uma chapa majoritária, Priscila conseguisse ampliar o potencial de voto de Flávio Bolsonaro no Ceará, diminuindo sua rejeição principalmente entre mulheres, mas, também, entre eleitores que se declaram independentes e da direita não bolsonarista. A esperança da vereadora agora é tratar de seu pleito diretamente com Valdemar Costa Neto, contando com sua superioridade hierárquica em relação a André Fernandes.

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Citada nominalmente por Michelle na gravação publicada nas redes sociais, Priscila disse a pessoas próximas que soube das desavenças da ex-primeira-dama com o enteado ao ver o vídeo, e que a esposa de Jair Bolsonaro nunca havia exposto o cisma familiar às dirigentes estaduais do PL Mulher. Na verdade, as líderes do braço feminino da sigla haviam sido orientadas por Michelle desde o início do ano a dar todo apoio a Flávio Bolsonaro quando ele visitasse seus estados e se empenhar para mobilizar outras mulheres a participar de atos políticos.