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Política

Virada de Flávio Bolsonaro em pesquisa acende o alerta na campanha de Lula

Cientista político destaca redução contínua da vantagem do presidente desde junho

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 12h38
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Virada de Flávio Bolsonaro em pesquisa acende o alerta na campanha de Lula Priorizar nos meus resultados Google

A distância que separava Lula de Flávio Bolsonaro na pesquisa BTG/Nexus foi sendo reduzida desde junho até chegar a uma virada numérica do senador. Para o cientista político Elias Tavares, em participação no programa Ponto de Vista, o movimento amplia o sinal de alerta para o presidente. “A gente teve em junho uma distância de seis pontos e ela foi comprimindo, comprimindo, comprimindo”, afirmou (este texto é um resumo do vídeo acima).

Apresentadora do programa, Laísa Dall’Agnol destacou que a nova rodada do levantamento coloca Flávio numericamente à frente de Lula no cenário de segundo turno. Ao analisar o resultado, Tavares chamou atenção menos para a vantagem registrada isoladamente e mais para a trajetória dos dois candidatos ao longo dos últimos meses.

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O que mudou desde junho?

Tavares afirmou que a vantagem de seis pontos registrada em junho foi diminuindo sucessivamente até chegar ao atual cenário. Embora tenha classificado a vantagem atual de Flávio como “muito pequena”, o especialista ressaltou que a série histórica revela um movimento favorável ao candidato. “A gente tem esse leve crescimento, esse achatamento em favor do Flávio”, afirmou.

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Na avaliação dele, a trajetória importa justamente porque mostra que não se trata apenas de uma fotografia isolada. Para a campanha de Flávio, o resultado representa uma mudança de patamar. Para Lula, aumenta a necessidade de atenção ao comportamento do eleitorado na reta final.

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Onde Flávio Bolsonaro encontra sua maior vantagem?

Entre os recortes apresentados pela pesquisa, Tavares destacou especialmente o desempenho de Flávio no Sul e entre os evangélicos. Segundo os números citados pelo cientista político, o candidato chega a registrar no Sul uma vantagem de 39 pontos percentuais sobre Lula.

Entre os evangélicos, Flávio aparece com 58%, contra 31% do presidente. “Esse é o ponto principal de comemoração para a campanha do Flávio Bolsonaro”, avaliou Tavares.

A força nesses segmentos ajuda a explicar, segundo sua análise, a compressão da diferença nacional entre os dois candidatos.

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E onde Lula ainda mantém vantagem?

O presidente preserva vantagens importantes em outros grupos do eleitorado. Tavares destacou o Nordeste, onde, de acordo com os dados apresentados no programa, Lula registra 27 pontos percentuais de vantagem sobre Flávio.

O cientista político também apontou a força do presidente entre os eleitores com renda de até um salário mínimo. Nesse grupo, segundo os números citados por ele, Lula tem uma vantagem de 20 pontos.

É o equilíbrio entre esses diferentes blocos eleitorais que, para Tavares, produz uma disputa cada vez mais apertada. De um lado, Flávio amplia sua força em segmentos nos quais já encontra terreno favorável; de outro, Lula preserva vantagem expressiva em grupos importantes de sua base.

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Por que a eleição pode ser decidida por um pequeno erro?

Com a redução da distância entre os dois candidatos, Tavares avalia que movimentos aparentemente pequenos podem assumir peso decisivo na reta final. “É uma eleição que de fato será decidida no detalhe, seja um acerto, ou seja, um pequeno erro”, afirmou.

O cientista político acrescentou que as questões envolvendo o STF também podem começar a se misturar ao processo eleitoral. Sem cravar qual será o impacto desse novo componente, Tavares concentrou sua análise na tendência revelada pela sequência de pesquisas: a vantagem que Lula tinha em junho desapareceu, e Flávio chegou ao estágio de aparecer numericamente à frente.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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