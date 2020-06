Vídeo: veja o momento em que Fabrício Queiroz é preso em Atibaia

Policiais civis de São Paulo cumpriram na manhã desta quinta-feira, 18, mandado de prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do hoje senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), quando este era deputado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele estava em um imóvel do advogado Frederick Wassef, em Atibaia, no interior do estado de São Paulo. Wassef atua como defensor de Flávio e também do presidente Jair Bolsonaro.

Veja vídeo feito pela polícia no momento da prisão.

No momento da prisão, Queiroz estava dormindo e foi surpreendido pelos policiais que arrombaram a porta. Ele disse que está doente e não pode ser preso. Com ele foram apreendidos dois celulares, documentos e 900 reais em dinheiro. Queiroz foi encaminhado para o Rio de Janeiro, já que a sua prisão foi deferida pela Justiça fluminense após pedido Ministério Público do esatado.