Vídeo revelado por jornal flagra Moraes desembarcando de jatinho de Vorcaro

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Um vídeo de segurança do aeroporto Santos Dumont flagra o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa desembarcando de um jatinho particular pertencente ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, em agosto de 2025. A filmagem se soma a conversas interceptadas pela PF que sugerem o uso contínuo dos serviços aéreos de Vorcaro, sem custos, reacendendo o debate sobre a relação do ministro com o dono do Banco Master e contratos milionários.

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O vídeo de uma câmera de segurança do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, flagra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, desembarcando de um jatinho pertencente ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Na filmagem, registrada como sendo de 22 de agosto de 2025, Moraes aparece na companhia da esposa, Viviane Barci de Moraes, saindo de um avião Legacy, com prefixo PP-NLR, de propriedade de uma empresa de Vorcaro. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo.

O escritório de Viviane manteve um contrato com o Banco Master no valor de 131 milhões de reais. Segundo as investigações da Polícia Federal, outro acordo, no valor de 50 milhões de reais, chegou a ser negociado, sendo que parte do pagamento deveria ocorrer na forma de viagens de avião e helicóptero.

Desde abril, o gabinete do ministro nega que ele tenha utilizado qualquer jatinho de propriedade do ex-banqueiro. Já o escritório informa que o segundo contrato nunca chegou a ser fechado e que contrata serviços de táxi aéreo de diversas empresas (veja nota completa ao final da reportagem)

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Conversas flagradas pela PF entre Vorcaro e Marcos Matta, dono da PrimeYou, a empresa responsável por administrar o jatinho, sugerem que o ministro e sua esposa utilizaram os serviços aéreos oferecidos pelo dono do Banco Master mais de uma vez: “Já usaram aviões e helicópteros”, diz Marcos Matta, dono da PrimeYou, em um diálogo de 16 de junho do ano passado, destacando que não cobrou pelos deslocamentos devido a uma mudança do contrato para outra empresa do casal, a Lex.

O vídeo se soma a outras suspeitas quanto ao envolvimento do ministro com o ex-banqueiro, atualmente preso na Papudinha. Na semana passada, o plenário do Supremo Tribunal Federal deveria decidir se abre ou não investigação para apurar os atos de Moraes relacionados ao caso do Banco Master. Um pedido de vistas do ministro Flávio Dino, contudo, acabou por adiar a decisão. Ele tem até 90 dias para devolver o julgamento aos colegas.

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Nota do escritório Barci de Moraes

O escritório Barci de Moraes divulgou a seguinte nota:

“O escritório Barci de Moraes informa que contrata serviços de táxi aéreo de diferentes empresas, entre elas a Prime Aviation, cujos serviços foram utilizados em determinadas ocasiões.

Em nenhum dos voos realizados em aeronaves da Prime Aviation com integrantes do escritório esteve presente Daniel Vorcaro ou qualquer outra pessoa alheia ao escritório. Em determinados voos, Viviane Barci de Moraes foi acompanhada por seu marido, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

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A contratação dos serviços de táxi aéreo segue critérios operacionais e não envolve qualquer vínculo pessoal com proprietários de aeronaves ou operadores específicos.

A escolha das aeronaves utilizadas cabe às próprias empresas de aviação civil contratadas, neste caso, a Prime Aviation.

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O escritório Barci de Moraes reitera que não possui contrato de prestação de serviços advocatícios com a Prime Aviation, tampouco realizou qualquer aquisição de cotas da empresa.”