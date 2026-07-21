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Política

Vídeo: ex-aliado de Bolsonaro, Luciano Bivar canta ‘olê, olê, olá, Lula, Lula’

Deputado será o primeiro suplente do senador Humberto Costa (PT), que tentará a reeleição por Pernambuco

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 19h02 | Atualizado em 21 jul 2026, 19h10
Luciano Bivar
Luciano Bivar (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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O deputado federal Luciano Bivar (MDB-PE), que é um ex-aliado importante do bolsonarismo, foi flagrado em vídeo cantando o jingle histórico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira, 20. “Olê, olê, olê, olá, Lula, Lula“. O parlamentar foi colocado como suplente de uma chapa lulista em Pernambuco. O vídeo circula nas redes sociais (veja abaixo).

Apesar de hoje estar filiado ao MDB — mantendo suas posições políticas de direita, acomodadas em uma sigla de centro –, Bivar foi presidente do extinto PSL, partido que elegeu Jair Bolsonaro à Presidência da República em 2018. Depois, com a fusão do PSL com o DEM e a consequente formação do União Brasil, ele passou a comandar a nova sigla, que, em 2022, teve candidatura própria contra Lula e Bolsonaro — na figura da senadora Soraya Thronicke, que hoje está filiada ao PSB e também apoia a reeleição de Lula.

Bivar foi visto cantando a música na convenção eleitoral do PT de Pernambuco, que confirmou a candidatura à reeleição do senador Humberto Costa. Bivar foi convidado pelo PT para ser o primeiro suplente do petista.

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Em resposta a VEJA, o senador disse que a questão foi discutida diretamente com o presidente Lula, que viu em Bivar um importante aliado. “Tem a ver com o fato de ele ser do MDB e com o fato de que, desde que ele rompeu, lá atrás, com Bolsonaro e, depois da eleição de 2022, fez parte da base do governo [Lula]. Foi um assunto conversado com os ministros e com o presidente, e, por essa argumentação toda, nós propusemos que ele fosse o meu primeiro suplente”, disse o senador. O nome do segundo suplente de Humberto Costa ainda não foi divulgado.

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O PT e Humberto também confirmaram que integrarão a chapa do ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) ao governo do estado de Pernambuco, oferecendo seu apoio a ele contra a atual governadora, Raquel Lyra (PSD). Além deles, a chapa também conta com a ex-deputada Marília Arraes (PDT), prima de Campos, disputando o Senado, e com Carlos Costa (Republicanos), que é irmão do ex-ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho (Republicanos), na vice.

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A entrada de Bivar na chapa complica a situação de João Campos em Pernambuco, que tenta se mostrar como único candidato totalmente alinhado a Lula, mas que já chegou a ter apoio também de pessoas do PL. Distante da polarização nacional, a eleição pernambucana deste ano tem sido organizada em volta da imagem e dos apoios de Lula, que é o maior cabo eleitoral do estado e mantém boa relação também com Raquel Lyra.

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