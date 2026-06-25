Vídeo de Michelle gerou sete vezes mais engajamento que crise de Jaques Wagner

O vídeo em que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tornou público o conflito com o enteado Flávio Bolsonaro provocou quase sete vezes mais engajamento nas redes sociais do que a repercussão do caso envolvendo o senador Jaques Wagner (PT-BA) e o Banco Master, segundo relatório divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Democracia em Xeque (DX).

As duas principais forças da disputa presidencial de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro, enfrentaram desgastes provocados por personagens de seus próprios campos políticos na última semana.

No campo governista, Jaques Wagner deixou a liderança do governo no Senado na quarta-feira, 24, depois que seu nome apareceu nas investigações da Operação Compliance Zero. No campo bolsonarista, Michelle Bolsonaro levou às redes sociais um conflito com Flávio Bolsonaro, pré-candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para a disputa presidencial de 2026.

Conforme o DX, enquanto os conteúdos sobre Michelle Bolsonaro acumularam cerca de 1,4 milhão de interações, as publicações relacionadas a Jaques Wagner somaram aproximadamente 214 mil. Em volume de publicações, a ex-primeira-dama também liderou com folga: foram 91,6 mil menções, ante 29,3 mil registradas pelo senador.

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O instituto identificou que essa diferença na recepção de escândalos em núcleos políticos por suas audiências também gerou uma mudança abrupta na agenda pública. Até o fim da tarde de 24 de junho, a repercussão sobre Jaques Wagner concentrava a atenção nas redes, impulsionada por seu afastamento da liderança do governo. A divulgação do vídeo de Michelle alterou esse cenário em poucas horas. Entre a noite daquele dia e a manhã seguinte, a ex-primeira-dama concentrou 76% de todas as menções que citavam os dois personagens, reduzindo significativamente o espaço dedicado aos desdobramentos da investigação envolvendo o senador.

Na avaliação dos pesquisadores, ambos os episódios produziram desgastes para seus respectivos campos políticos. No caso de Jaques Wagner, o debate concentrou-se na investigação, nas suspeitas relacionadas ao Banco Master e nas consequências políticas de sua saída da liderança do governo.

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O vídeo de Michelle ampliou discussões sobre a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, a disputa por influência dentro do bolsonarismo e as divergências do PL em torno da aliança com Ciro Gomes no Ceará.

O levantamento mostra ainda que, embora o caso Jaques Wagner tenha produzido mais frentes de discussão ao longo da semana, o vídeo de Michelle se transformou no tema isolado de maior alcance nas redes.

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Segundo o Democracia em Xeque, Michelle “impôs a sua pauta” quando publicou o vídeo. Ela produziu uma “troca brusca nas pautas do debate público”, reduzindo o espaço dedicado aos desdobramentos da Operação Compliance Zero e ao afastamento de Jaques Wagner da liderança do governo.