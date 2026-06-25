Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Política

Vídeo de Michelle gerou sete vezes mais engajamento que crise de Jaques Wagner

Relatório do Instituto Democracia em Xeque aponta que a repercussão da publicação da ex-primeira-dama reduziu o espaço dedicado ao caso envolvendo o petista

Por Laila Nery 25 jun 2026, 18h37
Jaques Wagner e Michelle Bolsonaro
Jaques Wagner e Michelle Bolsonaro (Saulo Cruz/Agência Senado + PL Mulher/Divulgação/Reprodução)
Continua após publicidade
Vídeo de Michelle gerou sete vezes mais engajamento que crise de Jaques Wagner Priorize VEJA no Google

O vídeo em que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tornou público o conflito com o enteado Flávio Bolsonaro provocou quase sete vezes mais engajamento nas redes sociais do que a repercussão do caso envolvendo o senador Jaques Wagner (PT-BA) e o Banco Master, segundo relatório divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Democracia em Xeque (DX).

As duas principais forças da disputa presidencial de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro, enfrentaram desgastes provocados por personagens de seus próprios campos políticos na última semana.

No campo governista, Jaques Wagner deixou a liderança do governo no Senado na quarta-feira, 24, depois que seu nome apareceu nas investigações da Operação Compliance Zero. No campo bolsonarista, Michelle Bolsonaro levou às redes sociais um conflito com Flávio Bolsonaro, pré-candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para a disputa presidencial de 2026.

Conforme o DX, enquanto os conteúdos sobre Michelle Bolsonaro acumularam cerca de 1,4 milhão de interações, as publicações relacionadas a Jaques Wagner somaram aproximadamente 214 mil. Em volume de publicações, a ex-primeira-dama também liderou com folga: foram 91,6 mil menções, ante 29,3 mil registradas pelo senador.

Siga
Continua após a publicidade

O instituto identificou que essa diferença na recepção de escândalos em núcleos políticos por suas audiências também gerou uma mudança abrupta na agenda pública. Até o fim da tarde de 24 de junho, a repercussão sobre Jaques Wagner concentrava a atenção nas redes, impulsionada por seu afastamento da liderança do governo. A divulgação do vídeo de Michelle alterou esse cenário em poucas horas. Entre a noite daquele dia e a manhã seguinte, a ex-primeira-dama concentrou 76% de todas as menções que citavam os dois personagens, reduzindo significativamente o espaço dedicado aos desdobramentos da investigação envolvendo o senador.

Na avaliação dos pesquisadores, ambos os episódios produziram desgastes para seus respectivos campos políticos. No caso de Jaques Wagner, o debate concentrou-se na investigação, nas suspeitas relacionadas ao Banco Master e nas consequências políticas de sua saída da liderança do governo.

Continua após a publicidade

O vídeo de Michelle ampliou discussões sobre a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, a disputa por influência dentro do bolsonarismo e as divergências do PL em torno da aliança com Ciro Gomes no Ceará.

O levantamento mostra ainda que, embora o caso Jaques Wagner tenha produzido mais frentes de discussão ao longo da semana, o vídeo de Michelle se transformou no tema isolado de maior alcance nas redes.

Continua após a publicidade

Segundo o Democracia em Xeque, Michelle “impôs a sua pauta” quando publicou o vídeo. Ela produziu uma “troca brusca nas pautas do debate público”, reduzindo o espaço dedicado aos desdobramentos da Operação Compliance Zero e ao afastamento de Jaques Wagner da liderança do governo.

Publicidade
TAGS:
Jaques Wagner
Maquiavel
Michelle Bolsonaro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).