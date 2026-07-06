Vídeo: bonecos gigantes da seleção deixam festa de cabeça coberta no Recife

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No Recife, a derrota da Seleção Brasileira na Copa do Mundo gerou uma cena inusitada: bonecos gigantes de Olinda, que imitavam jogadores como Vini Jr. e Neymar, apareceram com as cabeças cobertas após a eliminação. O vídeo viralizou, provocando reações bem-humoradas e reflexivas sobre o “vexame nacional”.

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No Recife, a derrota da seleção brasileira na Copa do Mundo neste domingo, 5, foi marcada por uma situação peculiar. Bonecos gigantes de Olinda que imitavam os jogadores do time escalado por Carlo Ancelotti apareceram com as cabeças coberta por panos.

Sinal da vergonha nacional, os bonecões de Vini Jr. e Neymar, dentre outros, tiveram os rostos cobertos ao final da partida, que terminou em dois a um para a Noruega. Em vídeo publicado pelo internauta Hever Souza (veja abaixo), as alegorias aparecem deixando o Parque Dona Lindu, na zona sul da cidade, na noite de ontem. Os jogos do Brasil estavam sendo transmitidos no local.

“Recife é isso.[Essas são] Coisas que só acontecem no Recife”, disse Souza enquanto filmava a cena curiosa.

A publicação, que já passa das 20 mil curtidas, rendeu uma série de comentários bem humorados e reflexivos sobre a derrota da Seleção. “Simboraaaa 2030! Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi”, escreveu uma pessoa. “Os bonecos com vergonha dos seus respectivos personagens?”, questionou outra. “Brasileiro fazendo deboche da própria miséria”, disse um terceiro.

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Além de Nymar e Vini Jr., as personalidades representadas pelos bonecos eram Carlo Ancelotti, Ronaldinho Fernômeno, Ronaldinho Gaúcho com chapéu de bruxo e Pelé.

Após a derrota, o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo e voltou para casa sem a tão sonhada taça do hexacampeonato.

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