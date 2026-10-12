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Política

Vídeo antigo de Alckmin com críticas a Lula e ao PT viraliza nas redes

'O Lula é o retrato do PT, partido envolvido em corrupção', afirmou o então governador tucano ao comentar investigações da Lava-Jato

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 13h05 | Atualizado em 12 out 2026, 13h05
O então governador Geraldo Alckmin, com o secretário da Segurança Pública, Alexandre de Moraes: críticas ao hoje companheiro de chapa
O então governador Geraldo Alckmin, com o secretário da Segurança Pública, Alexandre de Moraes: críticas ao hoje companheiro de chapa (Redes sociais/Reprodução)
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Vídeo antigo de Alckmin com críticas a Lula e ao PT viraliza nas redes Priorize VEJA no Google

Um vídeo de 2016 em que o atual vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) critica Luiz Inácio Lula da Silva (PT), hoje presidente, e o PT por envolvimento em corrupção voltou a viralizar nas redes sociais, especialmente em perfis de direita.

A gravação é de 30 de janeiro de 2016, quando Alckmin era governador de São Paulo pelo PSDB. A declaração foi dada em uma entrevista coletiva na qual ele estava posicionado à frente de Alexandre de Moraes, hoje ministro do STF, mas que à época ocupava o cargo de secretário de Estado da Segurança Pública paulista no governo tucano.

Alckmin foi instado a comentar sobre as investigações da Operação Lava-Jato, em especial sobre o famoso triplex do Guarujá que teria sido pagamento de propina a Lula, segundo o Ministério Público Federal.

“O Lula é o PT. O Lula é o retrato do PT, partido envolvido em corrupção, sem compromisso com as questões de natureza ética, sem limite. É muito triste o que nós estamos vendo. E o que a sociedade espera é que seja apurado com absoluto rigor e que se faça justiça”, afirmou.

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Alckmin já havia enfrentado Lula — e perdido — na eleição presidencial de 2006, quando foram ao segundo turno. Em 2018, dois anos após essa declaração, o então tucano voltaria a tentar a Presidência da República, mas chegou ao quarto lugar, com menos de 5% dos votos. Os finalistas foram Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PL), que venceu a disputa.

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Eleições 2026
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