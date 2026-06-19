Vice-presidente do PT apoia candidaturas de Centro em detrimento de correligionários
Para Quaquá, o petismo precisa entender a necessidade de 'construir uma relação orgânica com o Centro, e não meramente ocasional por interesse de tempo de TV'
Vice-presidente do PT, Washington Quaquá tem uma lista de apoios à Câmara fora do próprio partido. O petista pretende viajar o Rio de Janeiro em defesa de nomes de partidos como PP, PSDB, PDT e PV.
De acordo com Quaquá, o petismo precisa entender a necessidade de “construir uma relação orgânica com o Centro, e não meramente ocasional por interesse de tempo de TV”.