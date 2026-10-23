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Política

Vice-governadora eleita do Ceará denuncia censura da Meta à fotografia com Alckmin

Gabriella Aguiar postou a fotografia em seu story no Instagram, mas a Meta informou que a publicação não estaria disponível no Brasil

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 17h36 | Atualizado em 23 out 2026, 17h38
Mulher loira sorridente com blazer escuro e blusa branca de renda ao lado de homem de óculos, blazer azul e camisa branca, ambos sorrindo. Ao fundo, telão exibe fotos de Lula e Alckmin.
Gabriella Aguiar e Geraldo Alckmin (Divulgação/Divulgação)
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Vice-governadora eleita do Ceará denuncia censura da Meta à fotografia com Alckmin Priorize VEJA no Google

A vice-governadora eleita do Ceará, Gabriella Aguiar, foi às redes para denunciar uma suposta censura da Meta a uma publicação dela com um fotografia ao lado do vice-presidente, Geraldo Alckmin.

“Aconteceu uma coisa uma muito estranha. Esse post não está disponível no Brasil. Eu não usei inteligência artificial, não infringi nenhuma lei. Alguém me explica porque esse post foi derrubado?”, afirmou Gabriella em vídeo publicado nas suas redes.

A cearense postou a fotografia em seu story no Instagram, mas a Meta informou que a publicação não estaria disponível no Brasil.

Na própria plataforma, a explicação é que o conteúdo foi restrito com base em uma denúncia local ou uma solicitação de um governo.

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Ela procurou a Meta para cobrar explicações, mas não obteve respostas oficiais.

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