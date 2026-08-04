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Política

Vice de Zema, Girão era apoiado por Michelle para o governo do Ceará

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 17h26 | Atualizado em 4 ago 2026, 17h28
Dois homens sentados à mesa de vidro com microfones coloridos. O da esquerda, de terno azul, tem cabelos grisalhos e óculos. O da direita, de camisa preta e óculos, fala ao microfone. Pessoas em pé ao fundo
Eduardo Girão e Romeu Zema na convenção do Novo em Brasília (Divulgação/NOVO/.)
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Eduardo Girão será o vice da tentativa de Romeu Zema de se eleger à Presidência. A decisão foi anunciada nesta terça, 4,  horas antes da convenção do Novo no Ceará. Girão queria ser o candidato do partido para o governo do estado, mas viu essa alternativa perder força diante do apoio do PL a Ciro Gomes (PSDB).

O senador era o nome favorito da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) para o governo cearense, e a opção dos liberais pelo tucano foi um dos motivos que culminaram na briga pública entre ela e os enteados, principalmente o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro.

A VEJA, Girão já havia lamentado a escolha do PL. “O que mais me deixa triste nisso tudo é ver que, por exemplo, se eu tivesse o tempo de TV do PL, eu estaria no segundo turno”, falou. A pesquisa Genial/Quaest divulgada na última semana mostrou o senador com 3%, bem distante dos líderes Ciro Gomes e Elmano de Freitas (PT).

Apesar de ter sido aliado do bolsonarismo, Girão recentemente vem criticando Flávio, e já disse que “para chegar a Presidência da República, tem que ser alguém que não tenha rabo preso com ninguém”.

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