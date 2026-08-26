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Política

‘Narcoafetivo’: vice de Tarcísio é condenado a indenizar o PT por associá-lo ao tráfico

Felício Ramuth terá de pagar 10 mil reais por danos morais ao partido, entrou com uma ação na Justiça paulista no início deste ano

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 10h56 | Atualizado em 26 ago 2026, 11h00
CHAPA - Felicio Ramuth: Tarcísio fez questão de mantê-lo na posição de vice
Felicio Ramuth continua como vice de Tarcísio na disputa pelo segundo mandato (Marina Uezima/Brazil Photo Press/AFP)
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A Justiça do estado de São Paulo condenou o vice-governador, Felício Ramuth (PSD), a pagar uma indenização de 10 mil reais ao Partido dos Trabalhadores por danos morais após ter associado a legenda ao narcotráfico, sem que pudesse apresentar qualquer prova sobre a ligação. O vice de Tarcísio de Freitas (Republicanos) também terá de pagar as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios do PT, integralmente.

A decisão foi assinada pela juíza Vanessa Bannitz Baccala da Rocha, da 4ª Vara Cível de Pinheiros, que considerou uma redução na multa, já que o PT havia solicitado 50 mil reais pelos danos morais.

“Considerando a gravidade objetiva da ofensa, a posição pública ocupada pelo requerido, a relevante repercussão das declarações, o potencial lesivo da associação realizada e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, mostra-se adequada a fixação da indenização em valor moderado, suficiente para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante desse contexto, mostra-se adequada e proporcional a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para cumprir as funções compensatórias, sem perder de vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”, escreveu a magistrada.

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A condenação de Ramuth se deu após um episódio em que ele fez críticas ao PT, dentre elas, dizendo que a sigla gosta do crime organizado. “Lamentavelmente, o partido que está no poder aqui no Brasil é um partido narcoafetivo (…) Reafirmo que o PT é um partido narcoafetivo. Um partido que vota em peso contra o PL antifacção. Um partido que promove e defende saidinha de presos. Um partido que tem sua principal liderança afirmando que traficante é vítima de usuário”, comentou o vice-governador paulista durante uma agenda oficial na zona sul da capital em janeiro deste ano.

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O comentário foi feito logo após ele ter sido questionado sobre a crise migratória da Venezuela. O PT entrou com uma ação judicial contra ele no mesmo período do ano.

Procurado por VEJA ainda naquela época, o vice-governador reafirmou as críticas e disse que o termo narcoafetivo foi usado em sentido “político e retórico”, para “criticar uma postura pública de tolerância e relativização diante do crime organizado”.

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Para a juíza, Ramuth cometeu abuso do direito de livre expressão ao associar de forma caluniosa a legenda ao termo narcoafetivo. A decisão destacou ainda que fundir o radical de narcotráfico com a palavra afetivo projeta de má-fé na opinião pública uma tolerância com o crime organizado, o que atinge e danifica diretamente a honra objetiva e a reputação do PT, sem que haja qualquer respaldo fático mínimo para a acusação.

Ramuth é aliado de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, ex-secretário de Tarcísio e candidato a vice-presidente de Ronaldo Caiado (PSD). Ao mesmo tempo em que integra o governo Tarcísio, o PSD é um dos partidos que estão na base do governo Lula, bem como palanques ligados ao petista em cinco estados, como Bahia e Tocantins.

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