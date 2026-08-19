É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Política

Vice de Haddad, França defende Marcola, ex-assessor de Lula: ‘Extremamente idôneo’

Ex-ministro do Empreendedorismo também disse que conhece Lulinha 'muito pouco' e criticou a fragilidade da regulamentação do lobby no Brasil

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 13h44 | Atualizado em 19 ago 2026, 17h04
Homem de terno azul e gravata marrom, com cabelos grisalhos, fala para diversos microfones de emissoras de rádio e TV, cercado por jornalistas que gravam com celulares e câmeras, em um ambiente interno com parede clara e corrimão escuro
O vice de Fernando Haddad, Márcio França (Isabella Alonso Panho/VEJA)
Continua após publicidade
Vice de Haddad, França defende Marcola, ex-assessor de Lula: ‘Extremamente idôneo’ Priorizar nos meus resultados Google

O ex-governador e ex-ministro Márcio França, candidato a vice na chapa de Fernando Haddad ao governo de São Paulo, saiu em defesa nesta quarta-feira, 19, de Marco Aurélio Santana Ribeiro, ex-assessor de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Conhecido como Marcola, ele deixou o cargo que tinha na campanha pela reeleição do petista depois de serem encontradas transferências bancárias para ele feitas pela lobista Roberta Luchsinger, amiga pessoal de Lulinha e investigada no escândalo do INSS.

França disse que Marcola é uma pessoa “extremamente idônea” e disse que o lobby é regido por uma legislação muito frágil. “O Lulinha eu conheço muito pouco, mas o Marcola eu conheço e posso garantir que é uma pessoa extremamente idônea, hipersimples, humilde. Seria meio que impossível, nas condições em que ele vive e que ele tem, ter qualquer tipo de condição financeira diferente”, disse o ex-ministro do Empreendedorismo.

Nas investigações do escândalo do INSS, que apura os descontos indevidos nas folhas de pagamento dos aposentados e pensionistas, a Polícia Federal encontrou um depósito de 249. 000 reais de Luchsinger para Marcola, que é suspeita de ter feito lobby dentro do esquema, ao lado do empresário e filho de Lula, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, de quem é amiga. Ele devolveu depois o dinheiro e disse que o valor era referente a um empréstimo já quitado.

Siga

Marcola se aproximou de Lula e do PT na época da Lava-Jato, quando o presidente estava preso na sede da Polícia Federal em Curitiba. No atual mandato, ele organizava os encontros com o presidente, integrando o círculo íntimo de confiança de Lula.

Continua após a publicidade

França deu a declaração em evento no qual representou o titular da sua chapa, Fernando Haddad, na assinatura de um termo de cooperação das campanhas com a Justiça Eleitoral. Em entrevista coletiva, além de defender Marcola, ele também falou sobre a fragilidade da legislação sobre o lobby. A prática não é proibida por lei, mas não é regulamentada com clareza.

“Tem diversos profissionais que fazem lobby para todas as coisas possíveis. É legalizado isso. Eles fazem lobby no Brasil pra se aproximar de pessoas que têm influência, para tentar chegar com a sua ideia pronta para a pessoa que vai decidir. A regulamentação disso é frágil. Eles frequentam os ambientes de Brasília e aqui em São Paulo também”, disse França.

Publicidade
TAGS:
Maquiavel
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).