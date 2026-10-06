Vice de Caiado, Kassab deve permanecer neutro na eleição presidencial

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, não considera fazer como Ronaldo Caiado (PSD) e apoiar Flávio Bolsonaro (PL) para a Presidência, ao menos não neste momento.

Na noite do domingo, 4, a sigla já anunciou que liberaria os filiados para apoiarem quem for mais conveniente no segundo turno, tanto nas eleições estaduais, onde houver, quanto na presidencial. “Como o partido liberou, cada um tem seu caminho”, disse Kassab. “Nesse momento, eu não vou apoiar para manter o bom trânsito do partido e, internamente, os filiados entenderem nossa isenção e liberdade.”

Ao ser questionado se podia mudar de ideia, disse que “em política, tudo pode acontecer”, mas que a tendência, neste momento, é pela neutralidade.

Kassab era vice da chapa de Caiado e foi secretário da gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo. Reeleito no último domingo, 4, Tarcísio esteve com Flávio nesta terça, 6, em Goiânia, onde recebeu o apoio de Caiado. O ex-governador de Goiás terminou a corrida em quinto lugar, com 2,18% dos votos.